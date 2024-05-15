رسمياً.. حتا يودّع دوري أدنوك للمحترفين

هبط نادي حتا مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى، إثر تعادله مع ضيفه الشارقة، أمس، من دون أهداف في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولن تشفع لـ«الإعصار» نتائجه في المباريات الأربع المتبقية له في الدوري، أمام البطائح والجزيرة وشباب الأهلي (ذهاباً وإياباً)، للاحتفاظ بمقعده بين المحترفين، بعد أن وصل رصيده للنقطة الثامنة في المركز الأخير، وبفارق 13 نقطة عن خورفكان صاحب المركز الـ12 الذي يمتلك في رصيده 21 نقطة.

ولاتزال حظوظ فريق الإمارات صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة قائمة في البقاء، إذ يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، شريطة أن يحصل خورفكان على نقطة واحدة من مبارياته المقبلة.

كما تعادل بني ياس مع ضيفه البطائح (3-3)، وسجل لأصحاب الأرض تاولانت سيفيري، ويوسف نياكاتي «هدفين»، وللفريق الضيف أناتولي أبانغ، وباولينهو، ومحمد الحامدي.

وتغلب عجمان على الجزيرة بهدفين دون رد سجلهما وليد أزارو، فيما أضاع علي مبخوت ضربة جزاء للجزيرة.