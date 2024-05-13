ختام المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص

اختتمت أمس فعاليات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص -أبوظبي 2024، التي انطلقت في التاسع من شهر مايو الجاري في جامعة خليفة، بدعم من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي اليوم الأخير للمسابقة تم تكريم الفائزين في التقسيمات التي جرت قبل بداية المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول فردي الرجال العماني عبد الله النوبي (تقسيم أول)، وحسن علي البلوشي من الامارات (تقسيم ثان)، والبحريني محمود غلوم حسين (تقسيم ثالث).

وفي فردي السيدات فاز بالمراكز الأولى كل من شهد عبد الله سنبل من السعودية بالذهبية بالمركز الأول (تقسيم أول)، وشيخة الهندي من الكويت (تقسيم ثاني)، وزكية أحمد عباس من الإمارات (تقسيم ثالث).

وفي منافسات الزوجي فاز بالمراكز الأولي عبدالله النوبى / فواز فرج من سلطنه عمان (تقسيم أول)، وحسن علي البلوشي /زايد علي الكعبي من الامارات (تقسيم ثان). وفي منافسات زوجي السيدات حلت زكيه احمد عباس، وزليخه غريب المنصورى من الإمارات في المركز الأول.

وشارك في المسابقة التي استضافتها الإمارات، وعقدت للمرة الأولى على الإطلاق، وفود من برامج الأولمبياد الخاص من كل من السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات.

وفي يومها الأخير تم تكريم الفائزين في جامعة خليفة بالعاصمة أبوظبي حيث عقدت كل المسابقات، وقام بتكريم الفائزين محمد النعيمي، عضو مجلس امناء الاولمبياد الخاص الاماراتي. وسعادة نورة الجسمي رئيس اتحاد الامارات للريشة الطائرة و عضو اللجنة الأولمبية الوطنية.