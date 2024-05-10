عجمان في المنطقة الآمنة.. وخورفكان وبني ياس في "دائرة الخطر"

قطع عجمان اليوم خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بحصد نقاط الأمان ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة الـ19، وذلك بعد أن تغلب على ضيفه البطائح بهدفين دون رد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع «الراقي» للمركز التاسع برصيد 26 نقطة. وبات عجمان بعيدا جدا عن المراكز المهددة بالهبوط.

وتفوق «البرتقالي» في الدقائق الأولى من الشوط الأول، وكاد وليد أزارو يحرز الهدف الأول من كرة ارتدت عن طريق الخطأ من دفاع البطائح، لكن المهاجم المغربي سدد الكرة بجوار القائم (22)، بينما بالطريقة نفسها أهدر «الراقي» فرصة خطرة من كرة أخطأها حارس عجمان علي الحوسني والمدافع عبدالرحمن أحمد، ووصلت إلى أناتولي الذي راوغ الحارس وسدد الكرة في المرمى، ولكن عبدالرحمن أحمد أبعدها قبل أن تتجاوز خط المرمى (30).

وفي الشوط الثاني حسم «البرتقالي» اللقاء، بعدما أحرز أزارو الهدف الأول من كرة عرضية لعبها علي مدن وحولها المهاجم المغربي برأسه في المرمى (63)، وأضاف البديل روكي الهدف الثاني من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء (74)، ليحقق عجمان انتصاراً ثميناً.

وفي مباراة ثانية، أهدر خورفكان فرصة فوز مهم للغاية بعد فشله في الحفاظ على تقدمه ليتعادل 3-3 مع مضيفه الجزيرة ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة الـ19. وما يزال خورفكان تحت تهديد الهبوط، إذ لديه 21 نقطة في المركز الـ12، بينما الجزيرة بـ 28 نقطة في المركز السابع.

وفرض الجزيرة سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأحرز نيسكينز كيبانو الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة من أليخاندرو بوزويلو، حيث سدد اللاعب الكونغولي الكرة بمهارة في المرمى محرزاً الهدف الأول للجزيرة (12).

في المقابل عاد خورفكان إلى أجواء اللقاء بعدما أحرز لاعب الجزيرة السابق، الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو هدف التعادل من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء (20)، بينما رفض سيريرو الاحتفال بالهدف احتراماً لفريقه السابق. وفي الشوط الثاني بدأ الجزيرة بقوة، وأحرز أبوبكر كمارا الهدف الثاني من تسديدة خدعت الحارس ودخلت المرمى (49)، ورد لورينسي بهدف التعادل من ركلة جزاء (70)، قبل أن يحرز محمد عوض الله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية (88)، بينما أحرز برونو الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وفي مباراة ثالثة، استمر بني ياس في دائرة الخطر بعد الهزيمة 2-3 أمام الشارقة، الذي افتتح التسجيل عن طريق سالم صالح في الدقيقة 37، قبل أن يعزز ماريغا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 46، لكن لاعب بني ياس مبونغو قلص النتيجة (49)، وعاد ماريغا ليسجل ثاني أهدافه والثالث للشارقة (51)، قبل أن يقلص غاستون سواريز النتيجة لبني ياس بهدف (53) لم يكن كافيا ليجنبه الخسارة.