بطولة «محاربي الإمارات» تحتفل بالنسخة الذهبية الشهر الجاري

يعود نجوم الفنون القتالية للتجمع في أبوظبي منتصف الشهر الجاري، وذلك للاحتفال بالنسخة الـ50 (الذهبية) لبطولة «محاربي الإمارات». واحتفالاً بهذه النسخة، سيتم للمرة الأولى دمج النزالات العربية والإفريقية في منافسة مشتركة، ما يضفي جواً من التنوع والتشويق على الحدث، بينما ستُقام نسخة عالمية أخرى يتوقع أيضاً أن تشهد إثارة، نظراً للأسماء المشاركة فيها.

ومن أبرز النزالات المنتظرة، في فئة وزن الذبابة، بين ياماتو فوجيتا من اليابان، وإياغو ريبيرو من البرازيل، وفي فئة وزن المتوسط، شخبان الخاسوف من روسيا وطاهر أبدليياف من أذربيجان. وفي النسخة «العربية الإفريقية» تشارك أسماء بارزة مثل راني سعدة من فلسطين، وحسين سالم من العراق، ومحمود عاطف من مصر وآخرين.