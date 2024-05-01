18 حكماً من «عيال المزروعي» يديرون الريشة الطائرة في «خليجية الشباب»

أُسدل الستار، أمس، على منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي أُقيمت منافساتها بخمس مدن هي: أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، تحت شعار: «خليجنا واحد.. شبابنا واعد». وتغادر وفود الدول الخليجية اليوم بعد 15 يوماً من المنافسات المثيرة، وتألق نخبة من المواهب الواعدة.

وقبل اليوم الأخير من الدورة (اليوم الـ14) عززت الإمارات موقعها في الصدارة بتحقيق 12 ميدالية جديدة، لتزيد غلتها إلى 286 ميدالية ملونة (93 ذهبية و100 فضية و93 برونزية).

وشهدت الدورة سابقة فريدة من نوعها على صعيد الرياضة الإماراتية، بمشاركة 18 حكماً وحكمة خط من «عيال المزروعي» من الناشئين والشباب في إدارة منافسات الريشة الطائرة، وقد حرص اتحاد الإمارات للعبة على تكريمهم، لإسهامهم الفاعل في نجاح مباريات البطولة.

وينتمي المكرمون إلى الجيل الصاعد في قطاع التحكيم من مواليد 2009 حتى 2012.

وضمت قائمة الحكام الصاعدين، حمد علي المزروعي، حمدان أحمد المزروعي، عبدالعزيز سيف المزروعي، محمد يوسف المزروعي، خالد علي المزروعي، أحمد راشد المزروعي، علي سعيد المزروعي، عبدالله سعيد المزروعي، هيفاء سعيد المزروعي، هاجر سعيد المزروعي، هند سعيد المزروعي، ريم خميس المزروعي، حور عبدالله المزروعي، حصة عبدالله المزروعي، أحلام سالم المزروعي، رهف حميد المزروعي، ريم علي المزروعي، مريم علي المزروعي.

ويركز اتحاد الريشة الطائرة على تطوير قطاع التحكيم، باعتباره أحد أبرز العوامل التي تسهم في تطوير اللعبة، ويحرص على دعم القطاع، باستقطاب المزيد من المواهب. وتضم قائمة حكام الريشة الطائرة أيضاً مجموعة من المواطنات اللاتي شاركن في إدارة مباريات كأس آسيا التي استضافتها دبي العام الماضي، هن: ميسون البلوشي، مريم البلوشي، عائشة شاهين، مشاعل البلوشي، مي منصور، آية محمد.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، سالم المزروعي، أنه تم تكريم الجيل الصاعد من الحكام، تقديراً لجهودهم التي أسهمت في نجاح منافسات بطولة الريشة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، الحدث الرياضي المتميّز، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه المجموعة من الحكام الشباب، لمنحهم فرصة المشاركة في التنظيم وإدارة المباريات، لكسب الخبرة.

تكريم النعيمي بجائزة «أصغر لاعب»

خطف ناشئ منتخب الإمارات للبلياردو سالم النعيمي (12 عاماً)، الأضواء، حيث أثبت أنه مشروع بطل قادم بقوة، وتم تكريمه كأصغر لاعب في البطولة. وقال النعيمي: «فخور بأنني مثّلت بلادي، وأشكر اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد البلياردو والسنوكر على إتاحة هذه الفرصة لي، كما أشكر أسرتي على دعمها لي».

خلال تكريم سالم النعيمي. من المصدر