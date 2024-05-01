الإعلان عن «نجوم أبريل» في الدوري

أعلنت رابطة المحترفين عن المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر أبريل، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أبريل: إيغور جيسوس (شباب الأهلي)، عادل تعرابت (النصر)، أندريس فومبيرجار (اتحاد كلباء)، مانولو جابياديني (النصر)، مامادو كوليبالي (الجزيرة)، وعلى جائزة أفضل حارس: خالد السناني (الوصل)، حمد المنصوري (اتحاد كلباء)، سهيل عبدالله (الإمارات).

ويتسابق على جائزة أفضل مدرب: ألفريد شرودر (النصر)، غازي الشمري (اتحاد كلباء)، ميلوش ميلوييفيتش (الوصل).

وفتحت الرابطة باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية ابتداءً من أمس، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، ثم تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.