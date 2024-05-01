15 بطولة في دبي خلال أسبوع

تشهد دبي خلال الأسبوع الجاري تنظيم 15 بطولة رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مناطق عدة بدبي.

وتستضيف دبي النسخة الثانية من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي تجمع فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية، ويشارك فيها 16 فريقاً من ثماني دول عربية، وينظمها المجلس بالتعاون مع شركة دلتا خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من مايو، في إطار سياسة استقطاب وتطوير واكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية، وتُقام منافساتها في استاد حميد الطاير بنادي النصر.

كما تستضيف دبي النسخة الـ11 من سباق الجري العالمي «أجنحة من أجل الحياة»، الذي يُقام في مدينة إكسبو دبي في الخامس من مايو، ويُعد هذا السباق الخيري الفريد من نوعه، حدثاً استثنائياً كونه ينطلق بالتوقيت نفسه في مختلف مدن العالم معاً، لتكون دولة الإمارات ضمن أبرز دول العالم المستضيفة للحدث.

وذكر بيان صحافي: «تواصل بطولة (دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم) منافساتها حتى 16 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يتنافسون ضمن 16 فئة عمرية من 6 إلى 23 سنة للبنين، وثلاث فئات عمرية للفتيات هي 13 و15 و17 سنة، وتُقام البطولة الصيفية الأكبر من نوعها في ثلاثة مواقع هي ملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير وملاعب مدينة دبي الرياضية، وملاعب جبل علي».

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حتى يوم الخامس من مايو، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق داسا أكواثلون للسباحة في الثالث من مايو، وسباق هاملتون للسباحة في الرابع والخامس من مايو، كما تُقام بطولة الإمارات المفتوحة الـ45 لريشة الطائرة خلال الفترة من الثاني من مايو إلى الثاني من يونيو في النادي الهندي، وتُقام بطولة المدارس المفتوحة لكرة القدم خلال الفترة من الثاني إلى السادس من مايو في أكاديمية جام الرياضية بمنطقة جميرا، وتُقام بطولتا الإمارات للشراع الحديث، والإمارات للتجديف الحديث في جزر دبي في الرابع والخامس من مايو، ويُقام تحدي مواقف السيارات للجري في سوق التنين (دراغون مارت) من الثاني إلى الرابع من مايو.

وتُقام بطولة الملاكمة المختلطة إف سي سي في صالة فيس الرياضية بمنطقة القوز، وبطولة 971 للفنون القتالية المختلطة إم إم ايه في صالة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام في الرابع والخامس من مايو، ويُقام سباق ديزرت بالم للجري في ميليا ديزرت بالم، وبطولة مدارس دبي للكرة الطائرة في نادي الوصل.

إطلاق «نظام ملاعب» لتطوير منظومة بيانات الأندية في دبي

أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج «نظام ملاعب»، الذي يهدف إلى تطوير منظومة البيانات الإحصائية الشاملة في القطاع الرياضي بإمارة دبي، ويأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في دبي.

ويتضمن برنامج «نظام ملاعب» تسجيل المعلومات والبيانات المفصلة الخاصة بأندية دبي، المتعلقة بإنجازات النادي واللاعبين والمدربين والموارد البشرية والمنشآت والمرافق والأنشطة التي ينظمها كل نادٍ.