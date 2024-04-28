شباب الأهلي يقترب من الوصل بلمح «العين»

حسم شباب الأهلي مواجهة «الكلاسيكو» أمام مضيفه العين 2-1، أمس، على استاد هزاع بن زايد، في ختام الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع الوصل «المتصدر» إلى تسع نقاط، بعد أن كان «الإمبراطور» قد سقط، أول من أمس، في فخ التعادل أمام الجزيرة 2-2، فيما تجمدت نقاط «الزعيم» عند 36 نقطة (له مباراة مؤجلة) في المركز الثالث، وتقلصت حظوظه في المنافسة.

وكان شباب الأهلي المبادر إلى التسجيل عبر لوكا ميليفوجوفيتش من علامة الجزاء (31)، بعد أن كان الحارس خالد عيسى قد ارتكب مخالفة داخل المنطقة، خلال محاولته إبعاد الكرة من أمام المهاجم مؤنس دبور، وهو القرار الذي صادقت عليه تقنية الفيديو (الفار).

ومنح الهدف الضيوف دفعة معنوية كبيرة، رموا على إثرها بثقلهم في الهجوم، وحصلوا على العديد من الفرص، لكن التسرع حال دون استثمارها إلى أهداف، بينما في المقابل تحسن أداء أصحاب الأرض قليلاً، لكن ذلك لم يكن كافياً للوصول إلى الشباك في الشوط الأول.

ومع انطلاقة الحصة الثانية، خطف العين هدف التعادل بواسطة لاعبه محمد عباس (50)، لكن فرحة أصحاب الأرض بالهدف لم تستمر طويلاً، إذ سجل البديل إيغور جيسوس هدف الفوز لفريقه شباب الأهلي (61).

ركلة الوقت القاتل

وسيطر التعادل الإيجابي 2-2 على ديربي «الإمارة الباسمة» بين الشارقة وضيفه البطائح، إذ قص «الملك» شريط أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة بواسطة عثمان كامارا، لكن زميله المدافع شو يو مين سجل بالخطأ في مرمى عادل الحوسني (77)، وتقدم أصحاب الأرض مجدداً بواسطة لاعبه ماجد ناصر (81)، قبل أن يخطف البطائح هدف التعادل بواسطة أحمد خليل من ركلة جزاء (11+90)، ليصبح رصيد «الملك» 31 نقطة، و«الراقي» 26 نقطة.

عودة خورفكان

من جهته، حوّل خورفكان تأخره أمام عجمان بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 على استاد راشد بن سعيد، وكان «البركان» تقدم بالهدفين الأول والثاني بواسطة افايل جويماريس (9) وعلي مدن (39)، لكن الضيوف أدركوا التعادل عبر عمر جمعة (45)، ورانيل ساناتا (62)، ليرفع عجمان رصيده إلى 21 نقطة، وخورفكان بالرصيد نفسه.