منتخب الفروسية يحتكر منصة تتويج قفز الحواجز في «خليجية الشباب»

أحرز منتخب الفروسية ثلاث ميداليات جديدة، في ختام مشاركته في مسابقة قفز الحواجز التي أقيمت في نادي الشارقة للفروسية، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024». واحتكر المنتخب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي.

وتوّج بالميدالية الذهبية الفارس عيسى عمران العويس على صهوة «كونكيتا»، وتوّج بالفضية الفارس مبخوت الكربي على صهوة «ديلفاين فون روتشراث»، والفارس محمد سعيد الخاطري بالبرونزية على صهوة «كليوستان دي».

وفي ختام المنافسات، توجت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، الأبطال، بحضور فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وكان منتخبنا حقق الميدالية البرونزية لفئة الفرق في اليوم الافتتاحي عن طريق الرباعي، عبدالله حمد الكربي، وعلي أحمد الجنيبي، ومحمد سعيد الغرير، ومحمد حمد الكربي، ليختتم مشاركته برصيد أربع ميداليات.

كما أضاف منتخب الإمارات للدراجات الهوائية ميداليتين فضيتين جديدتين في سباقات الفردي، والفرق العام، التي سيطر عليها المنتخب السعودي بفوزه بسبع ميداليات (4 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية).

وفي كرة الطاولة، فاز منتخب الإمارات للشابات، بالميدالية البرونزية، بعد مباريات مثيرة أقيمت في صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، بينما فاز البحرين بالميدالية الذهبية، والكويت بالفضية.

وفازت شابات الإمارات في ثاني أيام مسابقة كرة الطاولة للفرق على المنتخب العماني 3-1، بينما فاز البحرين على الكويت 3-1.

ومثل منتخبنا الوطني اللاعبات حصة سعود النمر، رحمة حسن الخزيمي، مريم سلطان يعاقيب، هند سلطان يعاقيب، وميرا حمد ملاليح، ويقود المنتخب المدربة ميساء نادر، ومعها الإدارية أسماء البلوشي.

كما اقترب منتخبنا الوطني للشباب، من الفوز بالميدالية البرونزية للفرق، بعدما تمكن في اليوم الثاني للمسابقة، من الفوز على المنتخب الكويتي 3-0، وخسر أمام البحرين 1-3.

وواصلت الإمارات صدارة ترتيب الميداليات حتى منافسات أول من أمس، برصيد 191 ميدالية.

وأسدل الستار على مسابقة الكرة الطائرة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي، بحلول منتخب الإمارات في المركز الرابع، بينما نجح المنتخب البحريني في الصعود إلى منصة التتويج، والفوز بالميدالية الذهبية برصيد خمسة انتصارات، و12 نقطة، بعد فوزه في الجولة الخامسة الأخيرة على عمان 3-0، ونال المنتخب السعودي الميدالية الفضية برصيد أربعة انتصارات و13 نقطة، بفوزه على نظيره الكويتي صاحب البرونزية 3-1، وبقي المنتخب العماني في المركز الأخير دون أي انتصار.