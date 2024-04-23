«الأولمبي» ينهي كأس آسيا بخسارة ثالثة

أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في العاصمة القطرية، الدوحة، بالخسارة أمام نظيره المنتخب الصيني (1-2) على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وتُعدُّ هذه الخسارة الثالثة للمنتخب الأولمبي في هذه البطولة، بعدما خسر في الجولتين الماضيتين أمام كل من كوريا الجنوبية واليابان.

وتذيل المنتخب ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط، كما ودع المنتخب الصيني أيضاً البطولة، رغم فوزه على «الأبيض» بحلوله في المركز الثالث، فيما حصد منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي عن المجموعة. وأنهى المنتخب الصيني الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما كل من زي وينيغ (24)، وليو جورون (50)، فيما تمكن لاعب المنتخب الوطني أحمد فوزي من تقليص الفارق (48).

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الصيني، كان قد احتسبها في الشوط الأول، بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار).