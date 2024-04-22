شباب الأهلي يعود بـ «الأربعة».. والشارقة والجزيرة «حبايب»

استعاد فريق شباب الأهلي توازنه بفوز مهم على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد راشد في دبي ضمن الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع بذلك «فرسان دبي» النقطة الـ40 في رصيده، ويواصل الضغط على الوصل المتصدر بـ51 نقطة والذي غاب عن الجولة الحالية بعد تأجيل مباراته أمام العين، لانشغال «الزعيم» بنصف نهائي دوري أبطال آسيا. وفي المقابل تجمّدت نقاط كلباء عند 20 في المركز التاسع.

ولم يكن طريق أصحاب الأرض مفروشاً بالورود خلال اللقاء، إذ استقبلت شباكهم هدفاً مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الخامسة بواسطة أندريس فومبيرغر، لكن نقطة التحول في اللقاء كانت في حصول مدافع الضيوف سالم راشد على بطاقة حمراء في الدقيقة 37، بسبب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، ليحصل شباب الأهلي على ركلة جزاء أهدرها مؤنس دبور.

واستغل شباب الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه على أفضل وجه، وسجّل هدف التعادل بواسطة يحيى الغساني (2+45)، وأضاف زميله سعيد عزت الهدف الثاني بعد دقيقتين ليدخل الفريق استراحة بين الشوطين، متقدماً بهدفين نظيفين.

وخلال الشوط الثاني عاد يحيى الغساني وسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (70)، بينما اختتم زميله إيغور جيسوس مهرجان الأهداف (74).

قمة الشارقة والجزيرة بيضاء

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة الشارقة وضيفه الجزيرة، التي أقيمت على استاد الشارقة. وعلى الرغم من ابتعاد الفريقين عن دائرة المنافسة على اللقب، فإن اللقاء كان حافلاً بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة، ووصل «الملك» للنقطة 30، بينما أضاف الضيوف النقطة 23.

وبدأت الإثارة مع احتساب الحكم ركلة جزاء للجزيرة (4+45) أهدرها اللاعب خلفان مبارك، وجاء العقاب من أصحاب الأرض مع انطلاقة الشوط الثاني، حينما ارتقى لوان بيريرا فوق الجميع وسجل هدف التقدم للشارقة (53)، بينما خطف الجزيرة هدف التعادل في الدقيقة 88 بواسطة عمر تراوري.

وسجلت المواجهة عودة المهاجم علي مبخوت لصفوف «فخر أبوظبي» بعد غياب لمباريات عدة، وانعكس ذلك بصورة واضحة على نتائج الفريق التي تراجعت بصورة واضحة، وبات على إثرها مطالباً من جماهيره بالفوز في جميع المباريات المتبقية، لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

أول فوز للنصر على البطائح

وحافظ فريق النصر على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السابعة توالياً، تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، وذلك بعد فوزه على البطائح 3-1 في المواجهة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد في الشارقة. ويعد انتصار «العميد» هو الأول للفريق في المواجهات المباشرة أمام البطائح، إذ لم يفز في ثلاث مباريات سابقة.

ونجح النصر في إضافة النقطة الـ34 إلى رصيده في المركز الخامس، بينما تجمدت نقاط البطائح عند 25 في المركز السابع.

وكان الضيوف سجلوا هدف التقدم بواسطة جلوبر ليما (41)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة ألفارو دي أوليفيرا (61)، قبل أن ينجح عادل تاعرابت في تسجيل هدف التقدم للنصر (65)، وعاد اللاعب ذاته وأمّن النتيجة، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (72).

خورفكان يتقدم للمركز العاشر

وفي المواجهة التي احتضنها استاد صقر بن محمد القاسمي، أوقف خورفكان سلسلة الهزائم المتتالية بتحقيقه فوزاً ثميناً على حساب ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، في لقاء ظهر خلاله أصحاب الأرض بصورة مختلفة عن اللقاءات السابقة، وكان واضحاً الرغبة والإصرار في تحقيق الانتصار.

وكان الهدف المبكر الذي سجله أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة بواسطة لورينسي اسسيمنتو أربك حسابات بني ياس، لكن «السماوي» استطاع أن يستعيد توازنه ونجح في خطف هدف التعادل، بعد أن سجل لاعب خورفكان رافائيل أنتونيو بالخطأ في شباك فريقه (15).

ونجح خورفكان في خطف هدف الفوز بواسطة لاعبه أمونوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، متقدماً إلى المركز العاشر. وفي المقابل تجمّد رصيد بني ياس عند النقطة الـ19، متراجعاً إلى المركز الـ12.