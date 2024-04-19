كيف يمكن للجماهير مرافقة العين إلى الرياض مجاناً؟

أعلن نادي العين اعتماد آلية تسجيل الجماهير الراغبة في مرافقة "الزعيم"، مجاناً، إلى السعودية، عبر الطائرات الخاصة، والتي تم توفيرها بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، لمساندة الفريق خلال مباراته القادمة أمام مضيفه الهلال السعودي، والمقررة الثلاثاء المقبل، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.

وأشاد النادي بالإقبال الجماهيري اللافت من جماهير الكرة الإماراتية قاطبة والأمة العيناوية على وجه الخصوص والرغبة القوية على مساندة “الزعيم” من خلال الانضمام إلى قوائم الرحلات التي من المقرر أن تغادر إلى الرياض.

وقرر النادي منح الأولوية في التسجيل لمن تضمهم قاعدة البيانات والذين رافقوا الفريق في رحلته الماضية إلى الرياض ووقفوا بجانب “الزعيم” في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي جرت في الحادي عشر من شهر مارس الماضي الموافق الأول من شهر رمضان أمام النصر السعودي.

وأعرب العين في ختام بيانه عن بالغ تقديره إلى نادي الهلال السعودي الشقيق، على الاحترافية والرقي في التعامل للتنسيق حول تذاكر المباراة وفقاً للحصة المخصصة لنادي العين على مدرجات إستاد المملكة أرينا، مؤكداً على عمق العلاقة الوطيدة التي ظلت تربط الناديين الكبيرين.