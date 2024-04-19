«الأولمبي» يواجه اليابان في مباراة تحديد المصير

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في السابعة والنصف مساء اليوم، مواجهة مهمة أمام نظيره الياباني على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا 2024، المقامة حالياً في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، إذ تعد هذه المباراة مصيرية لـ«الأبيض» للإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل، كون التعادل أو الخسارة سيبعده عن المنافسة بعد الخسارة التي تلقاها أمام كوريا الجنوبية، بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخبا كوريا الجنوبية واليابان المجموعة بثلاث نقاط لكل منهما، في حين أن «الأبيض» ونظيره الصيني دون نقاط حتى الآن، بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

ولن تكون مهمة «الأبيض» سهلة في هذه المباراة أمام المنتخب الياباني الفائز بلقب هذه البطولة في نسخة عام 2016.

يُذكر أن آخر مواجهة رسمية جمعت المنتخبين كانت في كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي أقيمت في 2022، وانتهت بفوز اليابان بهدفين مقابل هدف.

ويدرك لاعبو المنتخب وجهازهم الفني، أهمية مباراة اليوم، لذلك فإنه لا خيار أمامهم سوى اللعب بجدية والقتال في الملعب، من أجل التفوق وحصد النقاط الثلاث.

كما تمثّل المباراة أيضاً، تحدياً جديداً للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأوروغوياني، مارسيلو برولي، لتعويض الخسارة السابقة واستعادة التوازن من جديد، وحصد نقاط المباراة والدخول في صراع المنافسة مع كبار منتخبات آسيا، إذ إنه وفقاً للائحة البطولة، فإنه تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، في حين سيلعب صاحب المركز الرابع أمام منتخب غينيا في الملحق.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي اليوم المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الصيني، فيما يختتم «الأبيض الأولمبي» مشواره في هذه المرحلة بلقاء المنتخب الصيني، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة.

وينتظر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة اليوم بطريقة لعب تختلف عن تلك التي خاض بها المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية، والتي كانت أقرب إلى الدفاعية منها للهجومية الضاغطة، وأفقدت المنتخب التناغم المطلوب، ما حرمه الوصول إلى المرمى الكوري الجنوبي، في حين استقبلت شباكه هدفاً في الوقت الحاسم من المباراة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب - في مباراة اليوم - إلى تجنب الأخطاء والسلبيات التي صاحبت المباراة الأولى، إذ يتوقع أن تكون هناك تغييرات في التشكيلة واللعب بطريقة متوازنة، مع اعتماد النزعة الهجومية، كما أن مشاركة لاعب مميز مثل حارب عبدالله، ضمن التشكيلة الأساسية بعدما غاب عن المباراة السابقة - بسبب ارتباطه بفريقه شباب الأهلي - يمكن أن تُحدث الفارق بالنسبة للمنتخب.