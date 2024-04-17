سعيد عزت: اخترت شباب الأهلي لأنه فريق كبير ينافس على البطولات

أبدى لاعب شباب الأهلي، الإيراني سعيد عزت، سعادته بتحقيقه أول ألقابه مع «فرسان دبي» بفوز الفريق بلقب درع السوبر الإماراتي - القطري، بتغلبه على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، على استاد راشد في دبي، مؤكداً أنه اختار الانتقال إلى شباب الأهلي في يناير الماضي من أجل هذه اللحظات الجميلة.

وقال عزت لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يأمل في الفوز بأكبر عدد من الألقاب مع الفريق»، موضحاً: «سعيد جداً بالحصول على أول لقب لي مع شباب الأهلي، ولا شك أنني عندما تلقيت عرضاً للانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، عقب مشاركتي مع منتخب إيران في كأس أمم آسيا، كان من ضمن أهم أسباب موافقتي هو أنني سأنضم إلى فريق كبير ينافس على البطولات».

وأضاف: «حققنا لقب بطولة مهمة أمام فريق قوي، إذ إنها تقام للمرة الأولى، وما يزيد من أهميتها أن نكون أول فريق ينال درع السوبر الإماراتي - القطري، ونلعب في بطولتين نسعى إلى المنافسة عليهما لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سبق لنا الفوز بلقب كأس السوبر المحلي».

وأشار الدولي الإيراني إلى أن الفوز بالألقاب يمنح الفريق الثقة بالفترة المقبلة، وقال: «درع السوبر الإماراتي - القطري يمنحنا الثقة والظهور بشكل جيد في المرحلة المقبلة، إذ إننا نسعى للاستمرار في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً أن الفريق هو حامل لقب النسخة الماضية، ورغم قوة المنافسة على المركز الأول، فإننا يجب أن نركز على مبارياتنا وأن نحقق الانتصارات دون النظر إلى نتائج الأندية الأخرى».

وواصل حديثه بقوله: «تأهلنا أيضاً إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وسنخوض مواجهة قوية أمام النصر، ونأمل أن نحقق لقب هذه البطولة المهمة».

وأكد عزت أن فريق شباب الأهلي يمتلك مقومات المنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها، وقال: «أخوض الموسم مع شباب الأهلي بداية من النصف الثاني، وكنت أتمنى أن أبدأ الموسم مع الفريق من فترة الإعداد، ولكن بشكل عام (فرسان دبي) يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، خصوصاً أنه يوجد عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون مواهب رائعة، ما يجعل الفريق قادراً على المنافسة على لقب أي بطولة يشارك بها، وهذا الأمر تعوّد عليه شباب الأهلي بصفته أحد أفضل الأندية في الإمارات».

وأردف: «من جانبي سأقدم كل ما لديَّ لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وأن ننافس بقوة على بطولتي الدوري والكأس، بينما بالتأكيد ستكون فرصتي أفضل في الموسم المقبل للظهور بشكل أقوى، عندما أخوض فترة الإعداد وأبدأ الموسم من بدايته».

واختتم لاعب شباب الأهلي تصريحاته بالإشادة بجمهور النادي، وقال: «أتوجه بالشكر إلى الجمهور الذي يشجعني دائماً، ونحن كلاعبين بشكل عام سعداء جداً بحضورهم بقوة في مباراة درع السوبر الإماراتي - القطري، ونأمل أن يساندنا الجمهور في المرحلة المقبلة التي ستكون حاسمة في مشوار المنافسة على لقبي الدوري والكأس، ومن جهتنا نعدهم بأن نقدم كل ما لدينا، وأن نعمل على إسعادهم».