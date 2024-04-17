9 لاعبين يغيبون عن النصر في قمة شباب الأهلي

سيكون فريق النصر مطالباً بالتعامل مع غياب تسعة من لاعبيه، بينهم أربعة بداعي «بند الإعارة»، وذلك عندما يستقبل ضيفه شباب الأهلي في الساعة 20:30 من مساء اليوم في «ديربي دبي»، ضمن الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويبحث «العميد» الذي يمتلك في رصيده 27 نقطة عن مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، الذي نجح في ضبط البوصلة بنجاح، وقاد «الأزرق» نحو المناطق الدافئة بعد معاناته بداية الموسم، واللافت أن نتائج الفريق مقرونة بأداء مميز كان آخرها خلال الانتصار الثمين على العين بنتيجة (3-1).

وتمثل مباراة اليوم اختباراً حقيقياً لمدرب «العميد»، كون الغيابات تمس العمود الفقري لتشكيلته التي اعتاد الاعتماد عليها، إذ يغيب كل من: أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور بداعي «بند الإعارة»، وعلي عبدالعزيز ومايد الطنيجي وعبدالله عباس لانضمامهم للمنتخب الأولمبي، وعبدالله توري للإصابة، وخالد جلال للإيقاف.

في المقابل، يأمل فريق شباب الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة في تحقيق الانتصار، من أجل تضييق الخناق على الوصل «المتصدر»، ويدرك لاعبو «فرسان دبي» أن الخسارة تعني صعوبة تدارك الموقف، وتسمح لـ«الإمبراطور» الاقتراب أكثر من تحقيق اللقب.

وتتزامن المواجهة مع الحالة المعنوية المرتفعة لشباب الأهلي بعد تتويجه قبل أيام بدرع السوبر الإماراتي - القطري على حساب ضيفه الدحيل القطري (2-1)، كما أن الفريق تجنب الخسارة منذ بداية عام 2024، لكن مواجهة اليوم ستكون بمثابة اختبار صعب، خصوصاً أن مواجهات «الديربي» دائماً ما تخالف التوقعات.

وفي المواجهة الأخرى التي تنطلق في الساعة السادسة، يحل الشارقة (29 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على بني ياس (19 نقطة)، وهو عازم على مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر الإماراتي - القطري أمام العربي بهدف نظيف، ما تسبب في خروج «الملك» خالي الوفاض من البطولات في الموسم الحالي. في المقابل، يأمل «السماوي» الابتعاد عن دائرة الخطر وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

«العميد» يفقد جهود أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور الغائبين بسبب «بند الإعارة».