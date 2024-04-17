تتويج الفائزين بدورة دبي «الرياضية العمالية»

اختتمت النسخة الخامسة من الدورة الرياضية العمالية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي.

وتوّج أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، عبدالله لشكري، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

وثمّن مجلس دبي الرياضي جهود المشاركين في مختلف الرياضات من الشركات والهيئات والمؤسسات والعمال الذين تنافسوا للفوز بألقاب بطولات الدورة، التي شهدت مشاركة 40 ألف عامل وعاملة من 275 شركة تنافسوا في 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكيت، والكبادي، وشهدت الدورة هذا العام مشاركة فرق الإناث من العاملات من مختلف الشركات في رياضتي الريشة الطائرة والكرة الطائرة، واليوغا، كما أسهمت العاملات في إدارة وتحكيم تلك البطولات.

وأسفرت نتائج بطولة كرة السلة عن فوز فريق الأحواض الجافة العالمية بلقب البطولة، بعد فوزه على فريق إينوك في المباراة النهائية بنتيجة (44-29)، وحلَّ فريق ترانسجارد في المركز الثالث بعد فوزه على فريق ديزرت جروب، وحصل اللاعب مودجمار لاكسمانا من فريق الأحواض الجافة على لقب أفضل لاعب في البطولة.

كما أسفرت نتائج منافسات بطولة الكريكيت عن فوز فريق دلسكو بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق نزل ستار بـ59 رمية في خمسة أشواط، ليحصل الأخير على المركز الثاني، وحلَّ فرق بلدية دبي في المركز الثالث، بعد فوزه على فريق بتروناش، وحصل اللاعب شهزاد بات من فريق دولسكو على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل زيشان محمد على لقب أفضل رامي كرة في البطولة.

وفي منافسات بطولة السباحة، فاز في سباق 50 متراً الثلاثي من شركة إمريل السباح سوبهيش سوريش في المركز الأول، وفيشنو راجان ثانياً، وراميز بابو ثالثاً، وفي سباق 100 متر فاز عقيل جايان من شركة إمريل بالمركز الأول، تلاه نيلبرت لوجو من الأحواض الجافة العالمية بدبي في المركز الثاني، وحلَّ حبيب شيخ من دلسكو ثالثاً، وفي سباق 200 متر فاز أبهيلاش شاجي أنيثا من إمريل بالمركز الأول، تلاه راج بردواج من الواحة للصناعات المعدنية ثانياً، وحلَّ ليجو لويس من الواحة للصناعات المعدنية ثالثاً.

وأقيمت منافسات الدورة في 10 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.