«الحبتور للبولو» يكرّم الرعاة والأبطال اليوم

انطلقت منافسات كأس دبي للبولو، خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بهانيكاب 6 جول، بمشاركة ثلاثة فرق هي: الحبتور والباشا وذئاب دبي، وجاءت البداية بين فريق الباشا ونظيره فريق الحبتور، وانتهت المباراة بفوز فريق الحبتور (6-2)، فيما يلتقي اليوم فريق الباشا مع فريق ذئاب دبي.

على جانب آخر، يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في السابعة من مساء اليوم بالمؤسسات والشركات الراعية والداعمة لأنشطة الموسم الحالي، وأبطال مسابقاته وأصحاب الألقاب، ويشمل التكريم 130 شخصاً. وأكد رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، محمد الحبتور، أن الموسم الحالي كان حافلاً بالكثير من الأحداث والبطولات التي عززت من نشاط اللعبة على المستويين المحلي والخارجي.