البطل الإماراتي راشد الظاهري يشارك في بطولتي اليورو والإيطالية للفورمولا 4

يستعد البطل الإماراتي راشد الظاهري سائق «الفورمولا 4»، للمشاركة في بطولتي الفورمولا 4 الإيطالية، واليورو فورمولا 4، اعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل إلى أكتوبر 2024.

وأكد الظاهري، أن تتويجه بالمركز الأول في سباق «الإمارات للفورمولا 4» لعام 2024 محطة مهمة في مسيرته الرياضية، ويعزز طموحه المستمر بتواجده على منصات التتويج، وصولا إلى هدفه الأكبر بالمشاركة في بطولة «الفورمولا 1»، والمنافسة على المراكز الأولى.

وقال «أخوض العديد من التحديات المهمة في العام الحالي، وأسعى إلى الاستعداد الجيد الذي يمكنني من تحقيق تطلعاتي في الوصول إلى المراكز الأولى، تواجدي في البطولات المختلفة داخل أو خارج الإمارات، دافع كبير للاستفادة من هذه المشاركات واكتساب الخبرات الجيدة، بما يعزز تطلعاتي في المستقبل».

ودعا البطل الإماراتي راشد الظاهري، أبناء وبنات الإمارات إلى المثابرة والحرص على المنافسة والتتويج بالمراكز الأولى في المنافسات الرياضية المختلفة محلياً وخارجياً، لرفع علم الدولة في البطولات الرياضية على كافة المستويات.