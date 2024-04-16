الوصل يتخطى «الإعصار» ويقترب من درع الدوري

حقق فريق الوصل انتصاراً مهماً على ضيفه حتا بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد زعبيل، ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، رافعاً سلسلة انتصاراته المتتالية إلى تسعة انتصارات، كما حافظ على سجله خالياً من الهزائم للجولة الـ19 توالياً.

ومنح الفوز «الإمبراطور» فرصة توسيع الفارق مؤقتاً مع أقرب منافسيه شباب الأهلي إلى 14 نقطة، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 51 في صدارة الترتيب، مقترباً بذلك خطوة جديدة نحو التتويج بدرع الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2006- 2007، فيما تعقّد موقف «الإعصار» بعدما تجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الأخير.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من أجل الوصول إلى شباك ضيفهم، وقص علي صالح شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة، وأضاف زميله فابيو ليما الهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 47، ومنح الهدفان لاعبي الوصل الهدوء المطلوب قبل دخول فترة الاستراحة بين الشوطين.

وخلال الشوط الثاني، سعى الضيوف من أجل العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن لاعبي الوصل نجحوا في تعزيز تقدمهم بالهدف الثالث بواسطة البديل هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 82.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في الجولة نفسها أيضاً، قاد السلوفيني، أندريس فومبيرغر، فريقه اتحاد كلباء لفوز ثمين بهدف نظيف على حساب ضيفه الوحدة في اللقاء الذي أقيم على استاد اتحاد كلباء، ليحقق بذلك «النمور» الانتصار الثاني على التوالي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44 من عمر المباراة، من كرة رأسية للاعب فومبيرغر، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، رفعت رصيد اتحاد كلباء إلى النقطة 20، متقدماً إلى المركز التاسع مؤقتاً، في المقابل تجمدت نقاط «العنابي» عند 34 في المركز الرابع.

• الوصل رفع رصيده إلى النقطة 51 متربعاً على صدارة الترتيب.