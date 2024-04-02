باصليب: شيخة اليافعي مرشحة لذهبية «الكاراتيه الخليجي»  

أكد مدير المنتخبات الوطنية للكاراتيه، أحمد سالم باصليب، أن المركز الأول هدف مشروع للاعبي ولاعبات المنتخب خلال مشاركتهم المرتقبة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وقال باصليب لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من مشاركة منتخب الكاراتيه هو المنافسة على منصات التتويج، سواء في منافسات الفردي أو على صعيد الفرق، إذ تضم قائمة المنتخب نجوماً واعدة».

وأوضح: «من الأسماء المرشحة للذهب، الموهبة شيخة اليافعي، لاعبة نادي شباب الأهلي، المصنفة 13 عالمياً في فئتها السنية، والتي نجحت خلال سبتمبر الماضي في انتزاع ذهبية غرب آسيا، قبل أن تهدي الإمارات والعرب في نوفمبر الماضي الميدالية الفضية الأولى بتاريخ بطولات آسيا ضمن منافسات فردي (الكاتا) للناشئات».

وأضاف: «تضم القائمة أيضاً راشد خليل، الذي يعد من أبرز الوجوه المرشحة لذهب (الكوميتيه) لوزن تحت 61 كيلوغراماً، كما تشارك أيضاً اللاعبتان ملك عبدالله الحاج وخديجة الجسمي، المتوجتان سابقاً في بطولات آسيا على صعيد الكوميتيه، ويوجد في المنافسة ذاتها (الكوميتيه) اللاعب الموهوب علي صالح، صاحب برونزية آسيا للناشئين».

واختتم: «معظم اللاعبين واللاعبات المشاركين في الدورة، يمثلون النواة المستقبلية لكاراتيه الإمارات، وهم طامحون لإكمال مسيرة الإنجازات».

وعن مراحل إعداد المنتخب، قال باصليب: «انتظم 22 لاعباً ولاعبة في التجمع الأول الذي امتد على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين على صالة نادي الشارقة، وتخللته ثلاث حصص تدريبية، على أن يتكرر الأمر على مدار الأسابيع المقبلة، قبل انتظام جميع اللاعبين بمعسكر قبل انطلاق الدورة بأيام».