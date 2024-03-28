بطل كأس دبي العالمي «أوشبا تيسورو» ينطلق من البوابة الخامسة

جاءت قرعة كأس دبي العالمي بنسختها الـ28، التي جرت أمس، بفندق أرماني في برج خليفة، سهلة نسبياً على حامل اللقب الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» المملوك لـ«شركة يوتوكوجي كنجي القابضة»، والذي سينطلق من البوابة الخامسة.

وجرت القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد سعيد الشحي، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، وممثلي الشركات الراعية للأشواط التسعة، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 119 خيلاً تمثّل 14 دولة، تتنافس على ألقاب يصل إجمالي جوائزها إلى 30.5 مليون دولار (نحو 112 مليون درهم).

وابتسمت نتائج قرعة الشوط التاسع والرئيس (كأس دبي العالمي) - البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، ويقام على مسافة 2000 متر رملي، ضمن فئة «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، في جانب منها - في وجه حامل اللقب «أوشبا تيسورو»، بعد أن وضعت القرعة منافسه الأبرز على لقب نسخة 2024، الجواد «سنيور بسكادور» المتوج الشهر الماضي، بإشراف المدرب تود بليتشر، بلقب «كأس السعودية» في البوابة العاشرة، خصوصاً أن قرعة البوابات بين السادسة والثامنة تمنح الجياد سهولة أكبر في المنافسة، مقارنة بالجياد التي تضعها القرعة في البوابات الجانبية التي تزداد صعوبة، عبر بوابتي الانطلاق الأولى والأخيرة (1 و12).

وجاءت القرعة منصفة بين الخيول الدولية والمحلية، بعد أن منحت الجواد الأميركي «نيوغيت»، بإشراف المدرب العالمي بوب بافرت، البوابة السادسة والمثالية على خط الانطلاق، وقابلتها بوابة مثالية للجواد الإماراتي «كلابتون»، بشعار «آر آر آر» للسباقات، وإشراف المدرب تشاد سومرز الذي ينطلق من البوابة السابعة.

وواصلت القرعة عدالتها بين بقية ممثلي اليابان والسعودية، بتفاوت درجات صعوبة البوابات التي تنطلق منها بقية الجياد اليابانية والسعودية، بعدما أوقعت القرعة بطل «ديربي الإمارات» في أمسية الكأس للعام الماضي، ووصيف سباق «بريدرز كب كلاسيك» الجواد الياباني «ديرما ستوتوجاكي»، بإشراف المدرب هيديتكاكا أوتوناشي في البوابة الثامنة المثالية، مقارنة بانطلاق مواطنيه دورا إيردي، بإشراف المدرب مانابو إيكيزو، وويلسون تيسورو، بإشراف المدرب هيتوشي كوتيجا، من البوابتين الثالثة وما قبل الأخيرة (البوابة 11).

بدورها حصلت بقية الجياد السعودية، ممثلة في ديفونديد، بإشراف المدرب عبدالعزيز خالد، و«لوريل ريفير» بإشراف المدرب بوبات سيمار، على البوابتين التاسعة والأخيرة (البوابة 12).

ويعود الجواد الليبي ميليتري لو، المملوك لناصر عسكر، بإشراف المدرب مصبح المهيري، إلى خط انطلاق «كأس دبي العالمي»، بحصوله على إحدى البوابات المفضلة للجواد، والانطلاق من البوابة الرابعة، فيما جاءت بقية نتائج القرعة قاسية على ممثلي أميركا وكازاخستان: الجوادين «كروبي» بإشراف المدرب تود بليتشر، و«كبير خان»، بإشراف المدرب دوغ واطسون، بانطلاقهما من البوابتين الأولى والثانية.

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بكل ضيوف الحدث في الإمارات، مؤكداً أن كأس دبي العالمي منذ انطلاقته الأولى في عام 1996، ظل يُبرز دبي نجمة مضيئة في سماء السباقات العالمية، ويقدم للعالم أفضل الخيول إنتاجاً وتدريباً ومهارة، من خلال سباقات متنوعة تناسب جميع الخيول.

وتابع: «بحكمة القيادة الرشيدة وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه المتواصل، أسهم كأس دبي العالمي في جعل دبي مركز جذب عالمياً للسباقات. واليوم نفخر بحضور العالم في هذه الدورة التي تشهد مشاركين من مختلف دول العالم، في لقاءات فريدة تجمع بين خيول كل القارات، وهو ما يعزز الروابط بين أطراف السباقات في العالم».

واختتم: «ظلت أمسية كأس دبي العالمي تسعى إلى الرقي والتطوير، وتقدم النجاح تلو الآخر، وهذا ما يحفزنا لبذل مزيد من الجهد لتهيئة البيئة التنافسية، والحرص على الشفافية والاحترافية والحداثة اللائقة بهذه المناسبات الكبيرة».