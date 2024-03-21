الجزيرة.. الأكثر تمريراً واستحواذاً رغم ابتعاده عن المنافسة في الدوري

يواصل فريق الجزيرة سيطرته على معدل التمريرات في جدول الإحصاءات بدوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى معدل الاستحواذ للموسم الخامس على التوالي، وذلك على الرغم من النتائج المتواضعة التي يقدمها الفريق في الموسم الحالي، وابتعاده عن المنافسة بشكل واضح. ولايزال الجزيرة يراهن على المدرسة الكروية نفسها التي تعتمد بشكل أساسي على امتلاك الكرة أكثر وقت ممكن أثناء المباراة، والتمرير الصحيح بين اللاعبين.

ويوجد فريق الجزيرة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة وبفارق 21 نقطة عن الوصل متصدر البطولة الحالي، وذلك بعد ختام الجولة 16، بينما لاتزال لديه مباراة مؤجلة أمام العين، إذ لعب 15 مباراة حتى الآن. ورغم الموسم الضعيف بالنسبة للجزيرة، فإنه الأكثر استحواذاً وتمريراً أيضاً بعدد 8387 تمريرة ومعدل استحواذ بلغ 62%، وهما أهم ما يميز فريق الجزيرة منذ خمسة مواسم.

وكان الجزيرة قد بدأ الاعتماد على هذه المدرسة التي تتميز بها الكرة الهولندية في يونيو 2018، عندما أعلن تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، الذي استغرق موسمين ليقود الجزيرة إلى لقب الدوري موسم 2020-2021 معتمداً على المدرسة نفسها في الاستحواذ على الكرة وكثرة التمريرات.

وكانت بداية فريق الجزيرة في الاعتماد على هذا الأسلوب في المباريات في موسم 2019-2020 بعدد 10414 تمريرة بمعدل استحواذ بلغ 61%، وهو الموسم الذي تم إلغاؤه بسبب فيروس (كورونا) عند الجولة 20 من البطولة.

وفي موسم 2020-2021 الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري، تصدر التمريرات بـ14543، بينما كان شباب الأهلي الأكثر استحواذاً بمعدل 63%، وجاء الجزيرة في المركز الثاني بنسبة 61%، وظل الجزيرة بعد ذلك مسيطراً على الكرة والأكثر استحواذاً.

وكان قد أنهى موسم 2021-2022 متصدراً جدول الفرق أيضاً في عدد التمريرات بـ14970، ومعدل الاستحواذ بنسبة 62%، وكرر ذلك في موسم 2022-2023، حيث كان الأكثر تمريراً أيضاً بعدد 15199، بينما كانت نسبة الاستحواذ 63%، وحتى الآن يتصدر الفريق بالطريقة نفسها جدول الإحصاءات على الرغم من النتائج المتواضعة على مستوى الأرقام والنتائج للفريق، وابتعاده عن مربع الكبار بشكل كبير وتواجده في منتصف جدول الترتيب.

وقررت شركة نادي الجزيرة التخلي عن المدرسة الهولندية في يناير الماضي عندما أعلنت إقالة المدرب الهولندي فرانك دي بور، والتعاقد مع المدرب الروماني رادوي، وشهد الموسم الحالي تراجعاً كبيراً لنتائج الفريق الذي خاض حتى الآن 15 مباراة فاز في ست مباريات وخسر مثلها، وتعادل في ثلاث، كما استقبل 29 هدفاً، ويأتي في المركز السادس كأسوأ خط دفاع في البطولة.

خالد عبيد: الجزيرة يعاني «استحواذاً سلبياً» دون فاعلية هجومية

أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق الجزيرة يمتلك أفضل ميزتين في كرة القدم، هما الاستحواذ والتمرير، ما يجعله قادراً على معالجة مشكلاته لكن بعد تدعيم الصفوف في عدد من المراكز التي أثرت سلباً في الفريق بالموسم الحالي، مشيراً إلى أن الجزيرة يعاني لأن الاستحواذ سلبي دون فاعلية هجومية.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «يحتاج الفريق إلى مهاجم ثانٍ بجانب علي مبخوت، إضافة إلى صانع ألعاب قادر على دعم المهاجمين، إذ يفتقد إلى اللمسة الأخيرة بسبب عدم وصول الكرة إلى المهاجمين بشكل سليم، إضافة إلى هبوط مستوى علي مبخوت رغم إحرازه عدداً كبيراً من الأهداف، وبالتالي يحتاج الفريق إلى الدعم».

وأضاف: «الفريق في حاجة أيضاً إلى لاعبَين على الأطراف متميزين يكون لهما حسّ تهديفي لمساعدة مبخوت، إضافة إلى معالجة الأزمة الدفاعية بسبب تواضع مستوى الجانبين، رغم امتلاك الفريق لاعبَين في قلب الدفاع في المنتخب، هما خليفة الحمادي ومحمد العطاس».

الجزيرة يستحوذ لكن دون تحقيق نتائج كبيرة في الموسم الحالي. من المصدر