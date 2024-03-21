تأهل «هيئة أبوظبي للزراعة» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

حجز فريق مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مقعديهما في ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعد وصولهما إلى النقطة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، عقب تفوقهما على فندق قصر الإمارات، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، أول من أمس.

وحسم الفريقان تأهلهما بعد مرور جولتين من منافسات البطولة المقامة على الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» في أبوظبي. وتعد المجموعة الرابعة الوحيدة التي تم حسم التأهل فيها من أول جولتين، على أن يلتقي مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأحد المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، فيما يواجه فندق قصر الإمارات، فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في اليوم ذاته، لتحسين المراكز، كونهما بلا نقاط.

واختتمت الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وارتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 75 هدفاً من 16 لقاء، بمعدل 4.6 أهداف في كل مواجهة. وتعد المجموعة الرابعة الأكثر غزارة على مستوى التسجيل بـ27 هدفاً، والمجموعة الأولى الأقل في الجانب التهديفي بثمانية أهداف.

وحافظ فريقان فقط على نظافة شباكهما في أول جولتين، وهما مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

خالد السويدي: قرعة لرفع مستوى المنافسة

قال عضو اللجنة المنظمة، خالد السويدي، في تصريح صحافي، إن اللجنة عمدت إلى إقامة قرعة في دور الثمانية من البطولة، من أجل زيادة مستوى المنافسة بين جميع الفرق، مشيراً إلى أن القرعة ستضع أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على ألا يلتقي في ربع النهائي فريقان تأهلا من مجموعة واحدة، وهو ما يضمن تقديم أفضل المستويات إلى آخر جولة.