ختام الدورة التأسيسية لقضاة «مضمار الدراجات»

نظم اتحاد الدراجات الدورة التأسيسية لحكام المضمار، وذلك في مقره بمضمار زايد في الشارقة، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 24 حكماً مستجداً، وحاضر فيها الحكم الدولي علي سيف اليعربي.

وقال نائب رئيس اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدورة تأتي ضمن أجندة عمل مجلس إدارة اتحاد الدراجات التي تهدف إلى خلق جيل جديد من الحكام المستجدين في لعبة المضمار»، مشيراً إلى أن «المضمار شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في زيادة الإقبال على المشاركة والتنافس في سباقات الاتحاد، سواء من جانب الحكام أو الدراجين».

وأضاف بن عمير: «يتلقى الاتحاد طلبات عدة، تهدف إلى تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية، إضافة إلى ورش العمل، للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة باللعبة التي تشهد الكثير من التغيرات كل فترة، وعليه فقد نظم الاتحاد الدورة التأسيسية لحكام المضمار، لخلق جيل جديد من الحكام في اللعبة».