أفضل حُراس الدوري خارج نطاق الخدمة في المنتخب

لم يشفع تألق حراس مرمى في دوري أدنوك للمحترفين في حجز مكان لهم بقائمة المنتخب الوطني لكرة القدم التي أعلن عنها المدرب البرتغالي باولو بينتو، استعداداً لمواجهتي منتخب اليمن في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ليظل عرين «الأبيض» حكراً على حارسي مرمى العين والجزيرة، خالد عيسى وعلي خصيف، للعام السادس على التوالي، بعد أن قرر بينتو استدعاءهما للقائمة الأخيرة، إلى جانب حارس الشارقة الشاب خالد توحيد.

وفي الوقت نفسه تجاهل المدرب البرتغالي عدداً من الحراس الذين برزوا بالأرقام والجوائز منذ بداية الموسم، يتقدمهم حارس بني ياس فهد الظنحاني، الذي يأتي في صدارة حراس المرمى الأكثر تصدياً، وفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين لهذا الموسم بـ69 إنقاذاً في 15 مباراة خاضها مع فريقه، فيما لايزال لـ«السماوي» مباراة مؤجلة من الجولة 13 ستجمعه مع عجمان.

كما خرج حارس مرمى الوصل خالد السناني من القائمة، رغم اختياره أفضل حارس في الشهر من جانب رابطة المحترفين في ثلاث مناسبات، وتحديداً في أغسطس ونوفمبر وديسمبر، بتنفيذ 41 إنقاذاً و6 مباريات بشباك نظيفة في 16 مباراة، أسهمت ببقاء «الإمبراطور» في الصدارة.

وتواصل كذلك غياب حارس مرمى الشارقة، وأحد أبرز نجومه، عادل الحوسني، الذي وقع الاختيار عليه خلال أكتوبر الماضي ليكون أفضل حارس، مُحققاً 14 تصدياً في ست مباريات لعبها مع فريقه حتى الآن، بعدما غاب في بداية الموسم بداعي الإصابة، وحافظ لمرة واحدة على شباكه نظيفة.

وعلى الرغم من أن فريق الإمارات يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، إلا أن حارس مرماه سهيل عبدالله جاء في الترتيب الثاني من بين الحراس الأكثر تصدياً بـ63 محاولة في 12 مباراة خاضها بالدوري، وخرج في مناسبتين بشباك نظيفة، وحل خلفه حارس مرمى حتا سالم خيري بـ56 إنقاذاً في 15 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة، بينما جاء في الترتيب الرابع، حارس مرمى البطائح إبراهيم البلوشي بـ 53 إنقاذاً في 12 مباراة لعبها مع «الراقي» وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات.

من جهته، أكد مدرب حراس مرمى عجمان السابق، عمر توفيق، أن هناك حراساً في الدوري كانوا بحاجة للحصول على فرصتهم بالوجود في قائمة المنتخب الوطني التي تم الإعلان عنها أخيراً، بعد أن قدموا مستويات مميزة في المسابقات المحلية تؤهلهم للدفاع عن عرين «الأبيض».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خالد عيسى يستحق الوجود في القائمة، عطفاً عن أنه يُشارك مع ناديه في البطولة الآسيوية، وكان له دور بارز في تأهل العين للدور نصف النهائي لدوري الأبطال، على الرغم من وقوعه في بعض الأخطاء خلال مباراة النصر الأخيرة، لكن مجمل أدائه ثابت في الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه فإن هناك حراساً يستحقون الفرصة على حساب حارس الجزيرة علي خصيف، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الحالية، مقارنة بحارس مثل خالد السناني الذي يلعب دوراً مهماً في تصدر الوصل لجدول الدوري، وأيضاً حارس الشارقة عادل الحوسني، الذي يعد من الحراس المحافظين على مستوياتهم في السنوات الأخيرة، ولولا الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم لخاض كل المباريات مع (الملك)، وما يُحسب له أيضاً أن عودته كانت قوية ولم يتأثر بالإصابة».

وأضاف: «لا يمكن أيضاً تجاهل حارس بني ياس فهد الظنحاني، الذي يُقدم مستويات ثابتة على مدار الموسم، وكذلك حارس عجمان علي الحوسني، وحارس الإمارات سهيل عبدالله، الذين يستحقون الوجود في المنتخب، وربما كانوا أحق بالفرصة من حارس الشارقة الصاعد خالد توحيد، الذي بحاجة للوقت والخبرات ليكون من المختارين لتشكيلة الأبيض».

وختم: «حراسة المرمى من المراكز المهمة التي تحتاج إلى وجود ثلاثة أو أربعة حراس على قدر المستوى، ليكونوا مؤهلين لاستكمال المشوار الطويل للوصول إلى كأس العالم بكفاءة عالية».

عمر توفيق:

. هناك حراس يستحقون الفرصة على حساب حارس الجزيرة علي خصيف الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الحالية.