فينيسيوس يطالب بمعاقبة جمهور أتلتيكو مدريد

دعا مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إلى معاقبة جمهور أتلتيكو مدريد بسبب ترديده هتافات عنصرية مزعومة قبل مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وأظهر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مَن يبدو أنهم جماهير أتلتيكو يرددون إساءات عنصرية ضد فينيسيوس خارج ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال فينيسيوس عبر منصة «إكس»، أول من أمس: «أتمنى أن يكون (اليويفا) فكر في العقوبة، ومن المحزن رؤية هذا يحدث حتى خلال مباريات لا أكون موجوداً فيها». وتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية في مناسبات عدة، ما تسبب في تحركات محلية ودولية، من بينها تشكيل لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة لـ«الفيفا».

وقال متحدث باسم «اليويفا» لـ«رويترز»: «لو ترددت هذه الهتافات داخل جدران الملعب أو بجواره، فإن لجنة الانضباط ستراجع تقارير المباراة».