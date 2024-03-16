ريال مدريد وسيتي في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (14)، بمانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت أمس، في نيون السويسرية. وتعد هذه المباراة بمثابة نهائي مبكر بين أبرز مرشحين للقب هذا الموسم.

وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني. وبحسب نظام القرعة، سيلعب الفائز من مباراة أتلتيكو ودورتموند مع الفائز من لقاء سان جيرمان وبرشلونة، فيما يلعب الفائز من أرسنال وبايرن مع الفائز من مواجهة الريال ومانشستر سيتي.

وتقام مباريات ربع النهائي في التاسع و10 و16 و17 أبريل، ونصف النهائي في 30 أبريل والأول من مايو، والسابع والثامن من مايو. ويحتضن ملعب ويمبلي في إنجلترا المباراة النهائية في الأول من يونيو.