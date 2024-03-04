العين يهزم النصر بهدف "عالمي"

قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي، العين إلى الفوز على النصر السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأثنين المقبل في مباراة الإياب والتي ستقام في الرياض.

وسجل "رحيمي"، هدف اللقاء الوحيد بعد فاصل من التمريرات "تيكي تاكا" لتصل الكرة إلى مهاجم العين، الذي راوغ حارس النصر قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقدم العين مباراة مثالية وخاصة في الشوط الأول والذي شهد تسجيل كوكو لهدف السبق مستغلا عرضية سفيان رحيمي، ليضعها في سقف المرمى، لكن تقنية (الفار) تدخلت وألغت الهدف لوجود حالة تسلل قبل التسجيل "30".

وانتقلت أفضلية اللعب في الشوط الثاني لمصلحة النصر، والذي كان فيه الطرف الأفضل وسط تراجع كان واضحا من جانب العين والذي اعتمد على الهجمات المرتدة ومن احداها سجل سفيان رحيمي، هدفا وتم الغاؤه أيضا من جانب تقنية الفار.

وظهر خالد عيسى في اللقطة الأبرز من المباراة حينما تصدى لهدف مُحقق من رونالدو الذي سدد كرة من مسافة قريبة، لكن حارس العين حافظ لفريقه على أفضلية التقدم.