أبوظبي تطلق «أسبوع النزال» في البرازيل

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، تنظيم أسبوع النزال في مركز «إكسبو سنترو» في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، والذي يتضمن بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم، والنسخة الـ43 من بطولة «محاربي الإمارات».

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، إن «هذه البطولات الثلاث نجحت في استقطاب أقوى الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وحظيت بإقبال جماهيري حاشد، واجتذبت اهتمام وسائل الإعلام في كل مكان».

وأضافت: «سطع نجم دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وأصبحت قبلة أقوى الرياضيين والوجهة المفضلة لعشاق الرياضات والفنون القتالية من شتى أنحاء العالم». ويأتي أسبوع النزال في إطار شراكة بين أبوظبي ومدينة بالنياريو كامبوريو تشمل المستويات الثقافية والرياضية، بما يعكس مدى عمق العلاقات دائمة التطور بين دولة الإمارات والبرازيل والتي تعود لأكثر من أربعة عقود.