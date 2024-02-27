صفقات الشتاء تُبدع في «عودة» الدوري

شهدت انطلاقة الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين إثارة كبيرة في الجولة الـ14، بعدما تواصلت المنافسة بقوة على صدارة الترتيب بين أندية الوصل وشباب الأهلي والعين، بتغلبها على كل من الإمارات وعجمان وبني ياس، على التوالي، بينما كان اللافت هو تألق عدد كبير من الصفقات الجديدة التي أبرمتها أندية المحترفين في فترة الانتقالات الشتوية.

يُذكر أن اتحاد كرة القدم أغلق الفترة الثانية للانتقالات «الشتوية» يوم 21 فبراير الجاري، والتي تم فتحها يوم 22 يناير الماضي، وشهدت تسجيل (38) معاملة، تنوّعت ما بين (16) لاعباً مواطناً، و(6) لاعبين مقيمين، و(2) من مواليد الدولة، و(14) لاعباً أجنبياً.

ويتقدم مدافع الوصل الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، قائمة الصفقات البارزة، بعدما دخل قلوب الوصلاوية مبكراً، بإحرازه هدف الفوز في ظهوره الأول مع الفريق في «الديربي» أمام النصر في الجولة الـ13 من الدوري، قبل أن يواصل تألقه في افتتاح مرحلة الإياب بإحرازه ثاني أهدافه مع «الإمبراطور» بتسجيله في مرمى الإمارات، رغم أنه يلعب في خط الدفاع، ولكنه يلعب دوراً مؤثراً في دعم خط هجوم الوصل، إلى جانب الإضافة الكبيرة التي قدمها في إيقاف هجمات المنافسين بتشكيله ثنائياً متفاهماً مع المغربي سفيان بوفتيني، خصوصاً في بناء هجمات الوصل بطريقة منظمة.

وشارك سيونغ هيون جونغ مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا الماضية في قطر، والتي ودع خلالها «التايغوك» البطولة من نصف النهائي بخسارته أمام الأردن بهدفين دون ردّ، قبل أن يعلن الوصل تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، قادماً من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

من جهته، كسب الوحدة صفقة رائعة بتعاقده مع الأوزبكي خوزهيمات إيركينوف (22 عاماً)، قادماً من نادي توربيدو موسكو الروسي بعقد يمتد حتى 2025، إذ قدم اللاعب الدولي أوراق اعتماده بشكل سريع وتألق في انطلاقة الدور الثاني بمشاركته لمدة 83 دقيقة مع «العنابي» أمام البطائح، بعدما كان قد لعب 51 دقيقة أمام الوصل في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وشارك أساسياً أمام الشارقة في الجولة الـ13 من الدوري.

وأحرز إيركينوف هدف الفوز لمصلحة الوحدة في مرمى البطائح في الدقيقة 78، ليمنح «العنابي» انتصاراً مهماً أسهم في اقتراب الفريق من المربع الذهبي، إذ إنه يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن الشارقة صاحب المركز الرابع، وبفارق أربع نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

في المقابل، وضع الوافدان الجديدان إلى خورفكان في فترة الانتقالات الشتوية، البرازيلي رانييل سانتانا، والأوزبكي عزيز بك أمانوف، البصمة الأولى لهما في دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء حتا، والذي انتهى لمصلحة «النسور» بهدفين دون ردّ.

وسجل المهاجم سانتانا هدفه الأول مع خورفكان في الثانية 12، وهو ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين، والأسرع هذا الموسم، حيث إنها المباراة الثالثة له مع الفريق، والأولى أساسياً في تشكيل المدرب الصربي نيبوشا، كما أحرز عزيز بك أمانوف هدفه الأول أيضاً في البطولة، خلال مباراته الثالثة مع «النسور»، ليؤكدا أنهما إضافة قوية للفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأخيراً أبرم الشارقة صفقة قوية بتعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي تشو يومين بعقد يمتد حتى يونيو 2026، قادماً من نادي دايغون سيتيزن الكوري ليعوض اليوناني كونستاس مانولاس، حيث خاض الوافد الجديد مباراته الأولى مع «الملك» بمشاركته أساسياً أمام اتحاد كلباء.

وقدم تشو يومين مستوى رائعاً، بعدما وجد نفسه في موقف صعب، بخوض الشارقة اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ44، إذ قاد اللاعب الكوري خط دفاع «الملك» ببراعة للتصدي لهجمات اتحاد كلباء، وأثبت اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أنه مرشح بقوة ليصبح من أبرز صفقات الدوري في الموسم الحالي.

• كسب الوحدة صفقة رائعة بتعاقده مع الأوزبكي خوزهيمات إيركينوف (22 عاماً)، قادماً من نادي توربيدو موسكو الروسي.

أبرز الصفقات الشتوية:

- الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ - الوصل.

- الكوري الجنوبي تشو يومين - الشارقة.

- الأوزبكي عزيز بك أمانوف - خورفكان.

- البرازيلي رانييل سانتانا - خورفكان.

- الأوزبكي خوزهيمات إيركينوف - الوحدة.