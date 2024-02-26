أوريكوف وباليسايت بطلا سباق «تحدي سبينس دبي» للدرّاجات

اختتمت، أمس، النسخة الـ14 من «تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية»، التي أقيمت هذا العام في «مدينة إكسبو دبي»، حيث استقطب الحدث، الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عدداً قياسياً من المشاركين، مع تسجيل أكثر من 2400 مشارك في التحديات المختلفة.

وشهدت شوارع دبي حضور الآلاف من راكبي الدرّاجات خلال عطلة الأسبوع، كما شهدت تصفيات النهائيات العالمية لبطولة «غران فوندو» لعام 2024 مشاركة أكثر من 280 درّاجاً من «النخبة» على المسار الذي يبلغ طوله 94.1 كيلومتراً عبر المدينة.

وفي فئة «النخبة»، تُوِّج باللقب مكسيم أوريكوف للرجال، وأوليفيا باليسايت عن السيدات، ونال كل منهما جائزة 10 آلاف درهم من مجموع الجوائز البالغة 36 ألف درهم. وفي ترتيب سباق الرجال، حلَّ بعد أوريكوف، كل من ياسين حمزة وفرانسيسو لامون في المركزين الثاني والثالث. ولدى السيدات، تصدرت باليسايت، وحلّت ثانية أكفيل جيدريتايت، وثالثة ماديسون بلاك.

وشهد السباق المحلي الكلاسيكي مشاركة عدد قياسي من راكبي الدرّاجات من جميع الأعمار والقدرات، في حين شارك أكثر من 650 طفلاً في مسابقة الأطفال، ومن أبرز الأحداث المميزة ضمن تحدي 2024، كانت عودة فعالية «توتال إنرجيز أوت رايد»، مع ركوب الدرّاجين لمسافة 35 كيلومتراً ذهاباً وإياباً من «مدينة إكسبو دبي» صباح أول من أمس، في السباق العائلي.

يذكر أن أفضل 25% من الدرّاجين الذين شاركوا في «تحدي سبينس» هذا العام حجزوا أماكنهم في النهائيات العالمية لبطولة «غران فوندو»، التي ستقام في ألبورغ بالدنمارك.