كأس دبي الذهبية للبولو يغازل "الحبتور" و"ذئاب دبي".. السبت

تختتم اليوم السبت منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي شهدت مشاركة ستة فرق تحمل (هانديكاب 20 جول)، التصنيف الأعلى في الشرق الاوسط، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتعتبر بطولة كأس دبي الذهبية إحدى خمس بطولات تقام بصفة سنوية تحت مظلة رابطة البولو العالمية (WPT) وبالتعاون مع اتحاد الامارات للبولو ومجلس دبي الرياضي إلى جانب الكاس الفضية بهانديكاب (20 جول) وكأس تحدي دبي (8-10 جول) وكأس بولو ماسترز (6-8 جول) وكأس دبي (6-8 جول).

ويلتقى في المباراة النهائية فريقي الحبتور وذئاب دبي، واللذان صعدا على حساب بنجاش والامارات بالفوز عليهما في الدور نصف النهائي.

وقال رئيس اتحاد الامارات للبولو محمد الحبتور في تصريحات صحافية "إن بطولة الكأس الذهبية أصبحت تحتل مكانة مهمة في اجندة البولو العالمية بسبب تصنيفها (20 جول) ونوعية اللاعبين المشاركين فيها ما أسهم في تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى اللعبة خلال الـ15 سنة الماضية ونحن في اتحاد الامارات للبولو نسعى وبتعاون كافة اندية الدولة ان تحلق رياضة البولو الاماراتية في سماء العالمية دون توقف".

