سلطان بن حمدان: «الزعيم» تعامل مع ضغط المباريات باحترافية عالية

ثمّن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الرعاية والاهتمام اللامحدود الذي ظل يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، للنادي بجميع شركاته والفريق الأول، الأمر الذي ظل يعزز من شعور جميع المنتسبين للعين بالمسؤولية تجاه الشعار، ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به جماهير كرة القدم الإماراتية، في مساندة ممثل الدولة بالبطولة الآسيوية، ما قاده إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيداً في الوقت نفسه بأداء اللاعبين، الذين تمكنوا من التعامل مع ظروف المباراة بعقلية الأبطال، وأظهروا شخصية الفريق القوية، وروح الانتصار، خصوصاً بعد استقبال هدف السبق، ليحولوا تأخر الفريق بهدف إلى فوز مستحق 2-1، ليحجز «الزعيم» موقعه ضمن الثمانية الكبار في قارة آسيا.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية: «إن الفريق تمكن من التعامل مع ضغط المباريات باحترافية عالية، وذلك بعد أن اعتمد آلية مثالية وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع الطاقم الطبي، وبعد أن أنجز العين مهمته في ثلاث مسابقات، بداية بمسابقة كأس رئيس الدولة، وقطع شوطاً مهماً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأخيراً التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال»، فهو مطالب حالياً بإغلاق ملف جميع المسابقات مؤقتاً، والتفكير في مواجهة بني ياس المقررة الأحد المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.