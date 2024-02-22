السعودية تستضيف لقاء «الأبيض» أمام اليمن في إياب تصفيات مونديال 2026

علمت «الإمارات اليوم» أن مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام المنتخب اليمني في إياب تصفيات مونديال 2026، والمقررة 26 مارس المقبل، ستقام في السعودية. في حين سيلعب المنتخب لقاء الذهاب المقرر قبل ذلك في 21 مارس في الإمارات. علماً أن المنتخب يستعد لمواجهتي اليمن بمعسكر إعداد داخلي يبدأ من 16 مارس، ويستمر حتى موعد المباراتين.

ويتصدر «الأبيض» مجموعته الثامنة برصيد ست نقاط حصدها بالفوز على نيبال 4-صفر، وعلى البحرين 2-صفر. وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعداداً مكثفاً للمنتخب، من أجل تجاوز السلبيات التي صاحبت مشاركته الأخيرة في كأس آسيا، التي ودّع منافساتها من ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام طاجيكستان بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. ويراهن المنتخب بشدة على تصفيات المونديال الحالية، من أجل تحقيق التأهل للمرة الثانية إلى كأس العالم، والاستفادة من زيادة عدد مقاعد منتخبات آسيا في مونديال 2026 إلى ثمانية مقاعد مباشرة، ومقعد في الملحق.