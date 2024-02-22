الشارقة يتصدر دوري «أقوياء اليد» من بوابة مليحة

تصدر فريق الشارقة صدارة الترتيب العام لدوري «أقوياء اليد»، بعدما حقق انتصاره الخامس توالياً، وجاء على حساب ضيفه فريق مليحة، أول من أمس، بنتيجة (29-25) في افتتاح الجولة السابعة من ذهاب الدور التمهيدي. وقفز الشارقة إلى المركز الأول في الترتيب العام المؤقت برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، في ظل مشاركته اليوم بالنسخة الأولى في كأس السوبر «الإماراتي-السعودي»، فيما يحتفظ الجزيرة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، بحظوظه في استعادة الصدارة، مع العلم أن «الملك» له مباراتان مؤجلتان، جرّاء غيابه عن الجولات الأولى لانطلاقة الدوري، بسبب مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال نهاية العام الماضي.

وحافظ مليحة على مركزه الرابع، رغم تساويه في النقاط (14 نقطة) مع شباب الأهلي والجزيرة، لكن فارق الأهداف ليس في مصلحته، إذ يتأخر بفارق خمسة أهداف عن «فخر أبوظبي» و14 هدفاً عن «فرسان دبي».

واستطاع الشارقة إنهاء الشوط الأول متفوقاً على مليحة بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (16-12)، قبل أن يحافظ لاعبو «الملك» على الفارق خلال الشوط الثاني وحسم نتيجة الفوز بالمباراة (29-25).

وسيحل الشارقة، يوم بعد غدٍ، ضيفاً على العين في اللقاء المؤجل عن الجولة الأولى من ذهاب الدور التمهيدي.