شفيونتيك تقصي سفيتولينا.. و"تنس دبي" على موعد مع بطلة جديدة

باتت بطولة "تنس دبي" للاعبات المحترفات، على موعدٍ مع بطلة جديدة، عقب نجاح البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً اليوم في إقصاء آخر البطلات اللواتي سبق لهن التتويج، عقب فوز البولندية على المصنفة 20 على العالم وبطلة نسختي 2017 و2018 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بواقع مجموعتين دون رد بواقع (6-1 و6-4). وشهدت النسخة الحالية، خسارة بطلة نسخة 2022 اللاتفية إيلينا أوستابينكو على يد الروسية أنا كالينسكايا.

ومهد وداع سفيتولينا وأوستابينكو، الطريق أمام ولادة النجمة 17 تاريخياً في بطولة دبي، والانضمام إلى القائمة الذهبية التي تضم فيها، حاملة الرقم القياسي البلجيكية جيستين هينين بـ4 ألقا، وثلاثية للأميركية فينوس وليامز، وثنائية الرومانية سيمونا هاليب ولقب وحيد لكل من السويسرية مارتينا هينغز، والفرنسية إيملي ميرسمو، والأميركية ليندزي دافنبوت، والروسية إيلينا ديمينتيفا، والدنماركية كارولين فوزنياكي، والبولندية أغنيسكا رادفينسيكا، والتشيكية بيتر كافيتوفا، والإيطالية سارا إيراني، والسويسرية بليندا بينشيتش، والإسبانية غاربيني موغوروزا، واللاتفية أيلينا أستابينكو، وأخرهن التشيكية باربورا كريتشيكوفا بطلة العام الماضي.