‎نصف نهائي كأس دبي للبولو الأربعاء

تقام الأربعاء مبارياتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس دبي الذهبية المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، إذ من المقرر أن يلتقي عند الثانية من بعد الظهر فريق الامارات مع فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور لحسم بطاقة التأهل الأولى الى نهائي الكأس الذهبية السبت المقبل، كما يواجه فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور منافسه فريق بنجاش دودسون وهوريل بقيادة حيدر بنجاش في الرابعة عصرا ً.

‎ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، وفي المقابل، يمثل فريق ذئاب دبي كافو حبتور الحبتور، وفيليكس ايسين، وسانتياغو لابورد، وبنيامين بانيلو.

‎وسبق للفريقان أن التقيا معاً في الدور التمهيدي وفاز فريق الذئاب بنتيجة 11 هدف مقابل 10 أهداف بعد مباراة متكافئة إلى حد كبير وهو ما يصعب معه التكهن بنتيجة المباراة لذلك فإن فريق الإمارات "حامل لقب" الكاس يسعى للدفاع عن اللقب والثار من هزيمته في الدور التمهيدي ليضرب عصفورين نحجر واحد، وفي المقابل فإن فريق الذئاب يسعى للفوز لتعزيز فرصته في الفوز بالذهب.

‎وفي مباراة بنجاش متصدر البطولة وفريق الحبتور صاحب المركز الرابع فهي مهمة لبنجاش لاستكمال مسيرته نحو الختام وفي المقابل فان فريق الحبتور يحاول ان يوقف زحف فريق بنجاش ويرد اعتباره حيث خسر امامه بستة اهداف مقابل خمسة اهداف في الدور التمهيدي وفي الوقت نفسه يتأهل الى الختام.