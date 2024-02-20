الأبيض يهزم إيطاليا في «مونديال الشاطئية»

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على إيطاليا بركلات الترجيح، 3-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوط الإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب حي دبي للتصميم، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لفرق المجموعة الأولى في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» المقامة حالياً في دبي.

وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزهما في أول جولتين من البطولة.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى ست نقاط وهو رصيد المنتخب الإيطالي نفسه، لكن الأخير صعد كمتصدر للمجموعة، فيما صعد «الأبيض» كوصيف للمجموعة، بسبب فارق الأهداف الذي يصبّ في مصلحة المنتخب الإيطالي.

وتقضي لوائح البطولة بأن يحصل الفائز في الوقت الأصلي على ثلاث نقاط، وعلى نقطتين في حالة الفوز في الشوط الإضافي، ونقطة واحدة عند الفوز بضربات الترجيح.

وكان منتخب الإمارات قد فاز على مصر 2-1 في الوقت الأصلي، وعلى أميركا 3-2 بعد التمديد لشوط إضافي ليجمع خمس نقاط، فيما فاز المنتخب الإيطالي على أميركا 3-1 وعلى مصر 6-2، في الوقت الأصلي، ليجمع ست نقاط، قبل مواجهة المنتخبين الحاسمة أمس على صدارة المجموعة.

وتمكن من تسجيل أهداف المنتخب الإماراتي في ضربات الترجيح كل من: وليد بشر وكمال علي وهيثم محمد، فيما سجل للمنتخب الإيطالي بيرتاكا.

من جانبه، حقق منتخب مصر انتصاره الأول والوحيد في البطولة على حساب منتخب الولايات المتحدة الأميركية، بنتيجة 5-4، علماً أن كليهما فشلا في حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية عن المجموعة الأولى.

الأرجنتين تتفوق على إسبانيا.. والمنتخبان يودّعان

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإسباني 5-4، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمباريات مونديال الشاطئية «الإمارات 2024».

وأحرز أهداف الأرجنتين إيمليانو هولميديلا وأكسيل روترشميت ولوكاس بيدري، ومانويل بومار ولوكاس بونزيتي، فيما أحرز للمنتخب الإسباني تشيكي (هدفان)، وهدف لكل من خوسيه أرياس وكومان.

وودّع المنتخبان البطولة من مرحلة المجموعات برصيد ثلاث نقاط للمنتخب الأرجنتيني وصفر من النقاط للمنتخب الإسباني، إذ خسر المنتخب الأرجنتيني أمام منتخبي إيران 3-6 وتاهيتي 3-4، فيما تعرض المنتخب الإسباني للخسارة في مباراتيه السابقتين أمام منتخبي تاهيتي 3-5، وإيران 1-3، بركلات الجزاء الترجيحية.