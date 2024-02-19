معسكر داخلي للمنتخب بلا «وديات» قبل مباراتي اليمن

علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيخوض معسكراً إعدادياً داخلياً يبدأ من 16 مارس المقبل، استعداداً لمباراتيه المرتقبتين أمام نظيره اليمني يومي 21 و26 مارس المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لحساب المجموعة الثامنة في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، علماً أن المنتخب يتصدر حالياً ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، بفوزه في المواجهتين السابقتين أمام نيبال والبحرين.

وأكد مصدر أن معسكر المنتخب يخلو من خوض أي مباراة ودية نظراً لضيق الوقت بين موعد المباراتين أمام اليمن، في حين أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو يعكف على وضع خريطة طريق متكاملة لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وتجاوز السلبيات والثغرات التي تسببت في النتائج السلبية للأبيض خلال مشاركته الأخيرة في كأس آسيا التي أقيمت في الدوحة، وودّع الأبيض منافساتها من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

ويُعد المعسكر المرتقب أول تجمع للأبيض عقب مشاركته الأخيرة بكأس آسيا في قطر، إذ يسعى من خلالها بينتو إلى إعداد المنتخب بصورة مختلفة عن الفترات السابقة التي كان آخرها مرحلة الإعداد للبطولة الآسيوية.

ويمثل التجمع المقبل الذي يمتد نحو ستة أيام فرصة للمدرب البرتغالي، لتصحيح الأخطاء التي صاحبت مشاركة المنتخب في كأس آسيا.

وحرص بينتو والطاقم الفني المساعد على متابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين ودور الـ16 في مسابقة كأس رئيس الدولة، لمشاهدة مستويات اللاعبين، والتعرف إلى قدراتهم وإمكاناتهم عن قرب، تمهيداً لاختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة مع المنتخب في المرحلة المقبلة، في حين يتوقع أن تضم القائمة المرتقبة أغلب العناصر التي شاركت مع الأبيض في البطولة الآسيوية، في إطار سياسة المدرب بينتو بالاستقرار على عناصره.

ويتوقع أن يحصل بينتو على أشرطة فيديو لمباريات خاضها المنتخب اليمني في الفترة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وطالت المدرب بينتو في الفترة السابقة انتقادات عدة بشأن الطريقة التي انتهجها خلال قيادته للمنتخب في كأس آسيا والتغييرات المستمرة في التشكيلة، وعدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة منذ توليه تدريب الأبيض في يونيو من العام الماضي.

وخلت قائمة المنتخب التي شاركت في كأس آسيا وضمت 26 لاعباً من أي إصابات مؤثرة في صفوف اللاعبين باستثناء لاعب المنتخب والجزيرة عبدالله رمضان، الذي تعرّض خلال مباراة المنتخب أمام طاجيكستان إلى تمزق في العضلة الخلفية للساق اليمنى من الدرجة الثانية، وذلك عقب خضوع اللاعب حينها للفحوص الطبية والأشعة المقطعية، وينتظر أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج علاج مكثف منذ عودته من الدوحة مع الأبيض.

ويلعب المنتخب في الجولتين الثالثة والرابعة أمام اليمن، حيث سيخوض المباراة الأولى على أرضه في 21 مارس المقبل، بينما يخوض المباراة الثانية خارج أرضه في 26 من الشهر نفسه.

في المقابل، يختتم المنتخب مباريات الدور الثاني بمواجهة نيبال خارج أرضه في السادس من يونيو المقبل في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف البحرين على أرضه في 11 يونيو المقبل.

• بينتو يعكف على وضع خريطة طريق متكاملة لتجاوز سلبيات المشاركة في كأس آسيا.

مباريات المنتخب في تصفيات المونديال

- الإمارات - اليمن: 21 مارس.

- اليمن - الإمارات: 26 مارس.

- نيبال - الإمارات: 6 يونيو.

- الإمارات - البحرين 11 يونيو.

خالد عبيد: صورة «الأبيض» ضبابية بعد الإخفاق الآسيوي

قال مدير فريق النصر السابق لكرة القدم والمحلل الفني خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: إن «صورة المنتخب تبدو ضبابية في أعقاب إخفاقه الأخير بكأس آسيا، وعدم قيام اتحاد الكرة وحتى الجهاز الفني للمنتخب بتوضيح الصورة للشارع الرياضي، وكشف الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق».

وأوضح: «على الرغم من أن المنتخب تنتظره استحقاقات مهمة خصوصاً على صعيد التصفيات المشتركة في كأس العالم وكأس آسيا المقبلتين، إلا أن الأمور تبدو غير واضحة كوننا لم نشاهد أي ردة فعل من قبل اتحاد الكرة، رغم ما حدث للمنتخب سواء من ناحية الأداء أو النتائج، ولا نعرف ما سيحدث للمنتخب».

وشدد خالد عبيد على أهمية أن تكون الصورة واضحة بالنسبة لمستقبل المنتخب، خصوصاً في ظل التوقفات الطويلة التي لازمت بطولة الدوري في الفترة الماضية، وعدم مشاركة عناصر أساسية في المنتخب مع فرقها.



خالد عبيد. أرشيفية