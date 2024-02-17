النصر ينجو من مفاجآت الكأس.. تاعرابت "كلمة السر"

قاد المغربي عادل تاعرابت فريقه النصر للتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في اللقاء الذي جمع بين الطرفين، اليوم السبت، على استاد آل مكتوم في دبي ضمن الدور ثمن النهائي.

وكانت المباراة في طريقها للأشواط الإضافية حينما توغل تاعرابت بالكرة داخل منطقة جزاء خورفكان وراوغ خط الدفاع بمهارة فنية رائعة، ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 89 ليمنح "العميد" بطاقة التأهل.