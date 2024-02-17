تغيير ملعب مباراة كلباء ودبا في الكأس بسبب مياه الأمطار

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم نقل مباراة فريقي اتحاد كلباء ودبا المقررة غدا الاحد عند الساعة 17:20 مساء في ختام مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة لتقام على استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان بدلا من إقامتها على استاد اتحاد كلباء

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: "يأتي القرار بعد متابعة المحيط المجاور لملعب اتحاد كلباء، الذي تتجمع فيه المياه بكميات كبيرة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة كلباء خلال الأيام الماضية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الملعب، سواء للفريقين والجماهير وعربة النقل التلفزيوني، وقد تم اتخاذ القرار اليوم السبت بعد المتابعة المستمرة لمحيط الملعب الذي كان مقبولا إلى حد كبير قبل هذا التاريخ، لكنه أصبح أكثر صعوبة بسبب كثرة تجمع المياه".

وأضاف اتحاد الكرة "أما بخصوص الجمهور فسيقوم المسؤولون في الملعب باختيار المقاعد المناسبة لحاملي التذاكر عند إبرازها، في حين يمكن لبقية المشجعين الحصول على التذاكر من موقع (بلاتينيوم ليست)".