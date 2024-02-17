تأهل شاق للشارقة و"سهل جداً" للوصل في الكأس

تأهل فريق الشارقة حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم (10 مرات) إلى الدور ربع النهائي من المسابقة أثر فوزه الصعب على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الشارقة، وبدوره صعد الوصل للدور ذاته بانتصاره العريض على الإمارات بنتيجة 7-1 سجل من بينها المهاجم علي صالح ثلاثية "هاتريك".

واحتاج "الملك" لان يلعب بذكاء بإغلاق المساحات أمام ضيفه والاعتماد على الهجمات المعاكسة، وانتظر الفريق حتى الدقيقة 47 ليقص شريط أهداف اللقاء بواسطة الحسن صالح، فيما عزز زميله موسى ماريجا بالهدف الثاني بتسديدة مخادعة د 65، وقلص الضيوف النتيجة بواسطة البديل إسماعيل عمر د 84.

وفي استاد زعبيل لم يلزم أصحاب الأرض للكثير من الوقت لحسم اللقاء، إذ أمطر شباك "الصقور" مبكراً بواسطة هاريس سيفيروفيتش د 7، وأضاف زميله علي صالح الهدف الثاني في د 18، وعاد هاريس وسجل الثاني له والثالث لفريقه د 27، وقلص الضيوف الفارق بواسطة الوافد الجديد ضياء سبع د 29، لكن علي صالح عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه د 40.

وعاد علي صالح خلال الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث له والخامس لـ"الامبراطور" د 67، وأضاف البديل رودريجو أوليفيرا السادسة د 81، قبل أن يختتم نيكولاس خمينيز د 90 مهرجان الأهداف بتسجيله السابع.