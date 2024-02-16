تيغالي: الشارقة لا ينقصه شيء.. لكن النتائج لا توازي إمكاناته

أكد لاعب الشارقة، سيباستيان تيغالي، أنه «أحسّ بشعور غريب عندما أحرز هدفاً في مرمى الوحدة، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، الثلاثاء الماضي». وقال تيغالي لـ«الإمارات اليوم»: «إنه لا يمكن أن ينسى الفترة التي لعبها في صفوف الوحدة، ولديه ذكريات جميلة مع (العنابي)، ولا شك أنها من أفضل الفترات في مسيرته، ولكن في الوقت نفسه هذه الذكريات الجميلة لا يمكن أن تمنعه من الولاء لفريقه الحالي الشارقة».

وشدد تيغالي على أن التعادل مع الوحدة بطعم الخسارة، وأن الشارقة لا ينقصه شيء للمنافسة على الألقاب، لكن ما يحققه من نتائج لا توازي الإمكانات الكبيرة المتوافرة للفريق، قائلاً: «إنهم عازمون على تصحيح الصورة في الفترة المقبلة».

وأضاف: «إحراز هدف في مرمى الوحدة يُعدّ شيئاً غريباً بالنسبة لي، خصوصاً أنني تعودت إحراز العديد من الأهداف مع الفريق، لكن هذه كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون تركيزي بالكامل مع فريقي الحالي».

وتحدث اللاعب الذي سيكمل عامه الـ39 في 22 الجاري عن المباراة، وقال: «التعادل لم يفد الفريق، ويُعدّ بطعم الخسارة، لأن حصول كل فريق على نقطة لم يسهم في تقدم أي منهما في لائحة الترتيب، وعلى أرض الواقع ابتعد الفريقان خطوة أخرى عن المنافسة على الصدارة».

واعترف لاعب المنتخب أن الشارقة إذا واصل اللعب بالمستوى نفسه الذي قدمه أمام الوحدة لن يتمكن من المنافسة على الألقاب، وقال: «بالتأكيد لا نشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمناه في المباراة، وأرى أننا إذا واصلنا اللعب بالمردود نفسه في المباريات المقبلة، فلن يكون بإمكاننا المنافسة على الألقاب، حيث نحتاج إلى تصحيح الأخطاء، وأن نكون أكثر تركيزاً لتقديم كل ما لدينا وحرصاً على تحقيق الانتصارات، والقتال حتى آخر دقيقة في جميع المباريات».

وأشار تيغالي إلى أن الشارقة يمتلك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري، وقال: «الفريق لا ينقصه شيء، يوجد مدرب لديه خبرة كبيرة، والشارقة يمتلك لاعبين جيدين جداً، وكل الظروف مهيأة لكي ننافس على الألقاب، ولكن هذه الإمكانات لا تتم ترجمتها بالصورة المطلوبة داخل الملعب، ولم يحقق الفريق نتائج توازي هذه الإمكانات».

وشدد مهاجم الشارقة على أن الفريق يجب أن يركز حالياً على بطولة كأس رئيس الدولة، وقال: «سنخوض مباراة قوية أمام البطائح في دور الـ16، إذ إن اللقاء لن يكون سهلاً أمام منافس يقدم مستويات جيدة، إلى جانب أن مباريات الكأس لها طابع خاص، ولا تعترف بالفوارق بين الأندية، ودوماً ما تشهد مفاجآت، لذلك يجب أن نكون بكامل تركيزنا، خصوصاً أننا حامل لقب آخر نسختين، ولدينا رغبة في الفوز باللقب الثالث على التوالي».

وواصل حديثه: «بالنسبة إلى الدوري فأمامنا 13 جولة، حيث أنهينا الدور الأول بفارق 10 نقاط عن الوصل المتصدر، ورغم صعوبة تعويض هذا الفارق الكبير، ولكن الأهم أن نركز على أنفسنا في المقام الأول، وأن يقدم اللاعبون المطلوب منهم داخل الملعب، ثم نرى ماذا يمكن أن يحدث في الجولات المقبلة».

• تملكني شعور غريب حين سجلت في الوحدة.. والتعادل بطعم الخسارة للشارقة.