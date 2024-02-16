160 فريقاً يشاركون في «كأس مانشستر سيتي أبوظبي»

تشهد «كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024» لكرة القدم، مشاركة كبيرة تصل إلى 160 فريقاً من 12 دولة، يتنافسون في البطولة التي تقام في استاد مدينة زايد الرياضية نهاية الأسبوع الجاري. وتخصص البطولة للاعبين من مواليد 2008 إلى 2016. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان الكروي إقامة 573 مباراة تقام غداً وبعد غدٍ.

وتوسعت نسخة 2024، لتشمل أكثر من 40 فريقاً دولياً، من بين الـ160 فريقاً مشاركاً، من دول: البحرين وإندونيسيا وكازاخستان وعُمان والسعودية وجنوب إفريقيا وسريلانكا وسويسرا وأوغندا وباكستان وبريطانيا. كما تتضمن منافسات عبر مختلف الفئات العمرية، بما فيها فئات جديدة لأندية الفتيات، وذلك استجابةً للتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم للسيدات في جميع أنحاء العالم.