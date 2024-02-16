أحمد عامر: واثق من عودتي لارتداء قميص المنتخب

قال لاعب كلباء، أحمد عامر، إنه على ثقة كبيرة بالحصول على فرصة ثانية، لتمثيل المنتخب في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المستويات الجيدة التي يقدمها مع فريقه في الموسم الحالي، ستساعده على «العودة لارتداء قميص المنتخب مجدداً»، بعد مشاركة سابقة مع «الأبيض». وكان أحمد عامر قد سجل هدفاً جميلاً في الجولة الـ13 بدوري أدنوك للمحترفين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال التعادل (1-1) مع خورفكان.

وجاء هدفه بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (90+8)، على الرغم من أنه حل بديلاً في الدقيقة 61. وأسهم هذا الهدف في أن ينال كلباء نقطة ثمينة، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11 بترتيب الدوري. فضلاً عن أنه سدد كرة جميلة من ضربة حرة غير مباشرة، ارتطمت في القائم، وصنع فرصتين محققتين لزملائه لم تجدا طريقهما إلى الشباك.

وقال أحمد عامر لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً لاستعادة نغمة تسجيل الأهداف لأهميتها في حصول كلباء على نقاط جديدة، وأيضاً لأنها تسعد الجمهور». وتابع: «أتمنى العودة إلى المنتخب، وارتداء قميص (الأبيض) مجدداً، بعد مشاركة سابقة، وأدرك بأن الفرصة ماتزال مواتية لذلك، وأتمنى أن يكون الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب بينتو قد تابع المباراة، وثقتي عالية بأنني سأعود إلى المنتخب». وقال أحمد عامر إنه على ثقة بأن كلباء سيستعيد نغمة الانتصارات في الفترة المقبلة، وسيحقق مركزاً جيداً بنهاية الموسم في الدوري.