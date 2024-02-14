بدء التصويت في فئة «اختيار الجمهور» ضمن جائزة محمد بن راشد للتميّز في سباقات الخيل

تم فتح المجال للجمهور العالمي للاقتراع في فئة «اختيار الجمهور» ضمن النسخة السادسة من جائزة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميّز في سباقات الخيل 2024، على أن يقفل باب التصويت يوم 24 الجاري.

وذكر بيان صحافي «عبر حفل يستضيفه مضمار ميدان العالمي ضمن أمسية طيران الإمارات سوبر ساترداي يوم السبت الموافق الثاني من مارس 2024، سيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف شرائح الجائزة التي تهدف إلى إبراز وتكريم الأطراف التي قدمت إسهامات متميزة في عالم سباقات الخيل من خيول وشخصيات ومؤسسات سواء في دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي».

وجاء في البيان: «في العام الماضي، تم تحديد الفائز في شريحة جائزة (اختيار الجمهور) حصرياً من خلال تصويت الجمهور، وحصل على الجائزة جواد «شادويل» الفائز في سباقات عدة للفئة الأولى (بعيد)، وضمت قائمة الفائزين خليطاً من النجوم شملت (الأفراد والخيول)».

المرشحون الأربعة لفئة «اختيار الجمهور» لعام 2024 هم:

يوتاكا تاكي: فارس أسطوري في اليابان، وظل في صدارة هذه الرياضة قرابة الـ40 عاماً، وحقق، حتى الآن، أكثر من 5000 فوز، متضمنة أربعة انتصارات في كأس اليابان، وأربعة في اريما كينين، وسبق له تحقيق الفوز في دبي من خلال فوزه في «دبي شيماء كلاسيك» في 2001 مع «ستاي غولد»، وفي «السوق الحرة» عام 2007 مع «ادماير مون».

ادري دو فريز: استمر بالمشاركة في السباقات الإماراتية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، ومايزال هذا الفارس الهولندي البالغ من العمر (54 عاماً) يواصل العطاء في الرياضة، ونجح في قيادة سالوت ذا سولجير للفوز بلقب تحدي آل مكتوم (فئة أولى) في مارس الماضي.

حمدان السبوسي: يعد أحد أصغر المُلّاك المسجلين في الإمارات، وحقق نجاحات كبيرة من خلال جواده «الجيرز» الذي حلَّ بالمركز الثاني في «كأس دبي العالمي 2023»، ويواظب على حضور السباقات في المضامير، وحماسه ومعرفته بالسباقات تجعل منه نموذجاً ملهماً للناشئين من عشاق السباقات.

فريدي تايليكي: تُوّج سابقاً ببطولة «الفرسان المتمرنين» في بريطانيا، وخلال مسيرته كفارس حقق انتصارات عدة في الإمارات، علاوة على سباقين من الفئة الأولى في فرنسا، وانتهت سيرة تايليكي في السباقات، بسبب تعرضه لإصابة، ويعمل حالياً متعهد تجارة خيول، ووكيل أعمال فرسان، وشخصية إعلامية.