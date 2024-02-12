رمسـة مـلاعب

قميص

شهدت مباراة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي واقعة طريفة، بعدما طلب مشجع الحصول على قميص لاعب فريقه، الذي أكد للمشجع أنه سبق له الحصول على قميصه خلال الموسم الحالي، بينما رد المشجع بأن شقيقه هو من حصل على القميص، قبل أن يرفض اللاعب منحه القميص مجدداً.

تعاقد

أبلغت إدارة أحد أندية دبي مدرب الفريق أنها لن تبرم تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تم ترشيح لاعبين للانضمام للفريق، لا يختلف مستواهما عن مستوى الأسماء الموجودة حالياً.

قيد

قال لاعب الوسط الغابوني، روي مبونجيو، على حسابه في منصة «إنستغرام» إنه انضم إلى صفوف الوصل، مبدياً سعادته بالانتقال إلى الفريق، بينما أكمل نادي الوصل إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق لفئة المقيمين.