الوصل ينتزع فوزا صعبا من الوحدة في الكأس

حسم مساء اليوم، فريق الوصل مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب ضيفه الوحدة بفوز صعب بهدفين لهدف، وهي النتيجة التي ستزيد من اثارة لقاء الإياب الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.

وقص الوصل شريط أهداف اللقاء مبكراً وتحديداً في الدقيقة 3، حينما أرسل نيكولاس خيمينيز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها سفيان بوفتيني وحولها برأسه في الشباك.

وواصل "الإمبراطور" ضغطه وهو ما أسفر عن وقوع لاعب الوحدة عبدالله حمد في المحظور حينما عرقل الكسيس بيريز احتسب على إثرها حكم اللقاء الأرجنتيني فاكوندو تيلو ركلة جزاء عزز منها فابيو ليما بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وانتظر الوصل حتى الدقيقة 65 ليسجل هدف تقليص الفارق بواسطة أحمد نور الله من ركلة جزاء كان احتسبها الحكم بعد لمسة يد على مدافع الوصل سالم العزيزي، وأعاد الهدف الثقة للضيوف الذين حصلوا على عدة فرص لكنها لم تكن كافية لتغيير نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الوصل 2-1.