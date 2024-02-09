الهولندية ويبيس بطلة «دبي» في طواف الإمارات للسيدات

فازت الهولندية لورينا ويبيس بالمرحلة الأولى (مرحلة دبي) الافتتاحية من النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات، السباق الوحيد في الشرق الأوسط، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويقام عبر أربع مراحل حتى 11 الجاري، بمشاركة نخبة من بطلات الدراجات عالمياً.

وحقّقت ويبيس الفوز بلقب المرحلة التي أقيمت في دبي، أمس، لمسافة 122 كلم، وانطلقت من حديقة دبي للزهور (ميراكل غاردن) مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، حتى خط النهاية في دبي هاربور. وقطعت ويبيس من فريق (إس دي ووركس بروتايم) الهولندي مسافة السباق في 02:59:11 ساعة، واحتلت المركز الثاني الإيطالية رايتشل باربيري من فريق (دي إف فايرمينش)، وجاءت في المركز الثالث الإيطالية كيارا كونسوني من فريق (الإمارات القابضة).

وتوّج الفائزات بقمصان المرحلة الأولى عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وبحضور عدد من المسؤولين.

وحصلت ويبيس على القميص الأحمر كمتصدرة الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر كمتصدرة بالنقاط، بحصولها على 25 نقطة، متقدمة بفارق أربع نقاط عن رايتشل باربيري، وثماني نقاط عن كونسوني التي احتلت المركز الثالث بـ12 نقطة. وقال سعيد حارب في تصريح صحافي: «شهدت المرحلة الأولى للطواف على مدار 122 كيلومتراً من ميراكل غاردن إلى دبي هاربور، وما بينهما من مناطق متنوعة، أداء رائعاً وتنافساً كبيراً من المتسابقات من مختلف الفرق والجنسيات، وأكدت مكانة الطواف المتقدمة بين السباقات العالمية».

وترتدي لورينا ويبيس القميص الأحمر خلال المرحلة الثانية (مرحلة مدن) التي تقام اليوم، وتنطلق من باب النجوم من المرفأ وصولاً إلى مدينة زايد بالظفرة، حيث تبلغ مسافة المرحلة 113 كلم، ويبدأ تقديم الفرق من الساعة 11:55 صباحاً حتى 13:10 من بعد الظهر، وستكون الانطلاقة عند الساعة 13:15.

• انطلق السباق من حديقة (ميراكل غاردن) مروراً بأبرز معالم دبي ولمسافة 122 كلم.