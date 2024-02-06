«وديتان» للنصر في يوم واحد

خاض فريق النصر آخر مبارياته الودية استعداداً لعودة الدوري الإماراتي، إذ يواجه الوصل يوم 13 الجاري ضمن مباريات الجولة 13، حيث لعب الفريق مباراتين أول من أمس، الأولى كانت أمام الجزيرة الحمراء في الملعب الفرعي بنادي النصر، وفاز بها العميد 3-1، بينما خسر المباراة الثانية أمام الإمارات في استاد آل مكتوم بنتيجة 1-2. ودفع مدرب النصر شرودر في المباراة الأولى بالصف الثاني والبدلاء، فيما خاض المباراة الثانية بالتشكيل الأساسي.